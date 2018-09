¿Podrá Netflix vencer a HBO, por primera vez, en los Emmy? Aquí los candidatos… y nuestros favoritos

Algunos dicen que esta premiación de los Emmy será para Netflix, rompiendo así 17 años del dominio de HBO. (Por cierto: el nombre tuvo sus orígenes en el término Immy, que se usó en los primeros tiempos de la televisión para identificar el tubo de registro de imágenes de las cámaras y luego adoptaron el tono más femenino: Emmy).

Este 17 de septiembre se entregarán los premios, con la conducción de Michael Che y Colin Jost desde el teatro Microsoft de Los Ángeles.

Pero lo cierto es que tanto Juego de tronos(la saga de George Martin, aunque esta temporada sin siquiera su autorización), como El cuento de la criada (esa serie donde hasta en un cameo sale su autora, Margaret Atwood) son las favoritas y las dos corresponden a HBO.

Todo aquel que reciba la estatuilla, que representa a una mujer, diseñada por el ingeniero Louis McManus, estará aportando para una industria televisiva que está mejor que nunca y que hoy juega el papel principal en el entretenimiento de las personas. La televisión en la televisión, en los celulares, en las computadoras, en los bares, en los hospitales, en las casas de retiro…Hubo una vez que alguien hizo un cuento donde en un pueblo faltaba por varios días la televisión: divorcios, peleas, muertes, todo se daba con la ausencia de las pantallas catódicas, hoy plasmas que ocupan la mitad de una pared (cuando no toda la pared).

Para nosotros, efectivamente, el mejor actor de reparto en drama es Nikolaj Coster-Waldau, ese hombre de 48 años nacido en Rudkøbing, Dinamarca, que hace de Jammie Lannister. El hijo de una madre librera, padre de dos hijas, tiene en la serie un rol bastante perturbador: enamorado de un ser andrógino (Gwendoline Christie/ Brienne de Tarth, por quien todos morimos), anda en amoríos complejos con su hermana malvada, Cersei Lannister, a quien parece que él mismo matará.

Aquí, en esta categoría está también Peter Dinklage y claro que es nuestro favorito, pero la carga emocional, todo el drama, está sobre el “matarreyes”.

En la mejor actriz de drama está la angelina Elisabeth Moss (1982), quien ya nos cautivara con su papel en Mad Men(esa secretaria que cometía unos y diez mil errores, pero salía siempre adelante con esa voluntad tan femenina) y que ahora nos sigue atrayendo en su papel en El cuento de la criada. Claro que ya ganó el galardón el año pasado y es probable que esta vez por Netflix el Emmy vaya para Claire Foy, la joven actriz del Reino Unido quien hace de la reina Isabel en The Crown.

Una estatuilla para Jason Bateman por Ozark, una serie de Netflix que espera su mejor recompensa y en la que el actor, nacido en 1969 en Nueva York, hace de un padre para salvar a su familia, no pudiendo escapar como financista de lavador para los narcos mexicanos.

También está la serie distópica Westworld, de HBO, que esta vez podrá obtener hasta 21 galardones y convertirse en la estrella de la noche. Evan Rachel Wood (1987) y el veterano Ed Harris (1950) son los protagonistas de esta serie que amenaza con ser la sucesora de Juego de Tronos.

En una miniserie o película para televisión nos quedamos con Patrick Melrose (ese libro perturbador de Edward St. Aubyn), protagonizado por el británico Benedict Cumberbatch (1976), quien también aspira y muy merecidamente a una estatuilla como mejor actor. Claro que en esta categoría, el rol que hace Antonio Banderas de Pablo Picasso en Genius es proverbial.

Este 17 de septiembre se entregan, entonces, los Emmy. Todos dicen que Netflix avanza y es cierto, pero conforme presenta sus productos –más en el estilo Televisque en una verdadera televisión por streaming. Claro que aquí hablamos de televisión estadounidense-, valoramos mucho más el riesgo de HBO, en trabajos mucho más osados que La casa de las flores. También es cierto que la pionera en los trabajos por streaming ha presentado estos cuatro últimos años a Better call Saul, una serie impresionante, que esta vez, por no haber entrado en el periodo de elegibilidad se ha quedado afuera de los Emmy, junto con House of cards.

Los candidatos a los Emmy 2018

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

The American

The Crown

Juego de Tronos

El cuento de la criada

Stranger Things

This is Us

Westworld

MEJOR ACTOR PRINCIPAL DE DRAMA

Jason Bateman – Ozark

Stearling K. Brown – This is Us

Ed Harris – Westworld

Matthew Rhys – The Americans

Milo Vintimiglia – This is Us

Jeffrey Wright – Westworld

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL DE DRAMA

Claire Foy – The Crown

Tatiana Maslanay – Orphan Black

Elisabeth Moss – El cuento de la criada

Sandra Oh – Killing Eve

Keri Russell – The Americans

Evan Rachel Wood – Westworld

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN DRAMA

Nikolaj Coster-Waldau – Juego de Tronos

Peter Dinklage – Juego de Tronos

Mandy Patinkin – Homeland

David Harbour – Stranger Things

Matt Smith – The Crown

Joseph Fiennes – El cuento de la criada

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN DRAMA

Lena Headey – Juego de Tronos

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Vanessa Kirby – The Crown

Yvonne Strahovski – El cuento de la criada

Alexis Bledel – El cuento de la criada

Ann Dowd – El cuento de la criada

Thandie Newton – Westworld

MEJOR ACTOR INVITADO EN DRAMA

Murray Abraham – Homeland

Cameron Britton – Mindhunter

Matthew Goode – The Crown

Gerald McRaney – This Is Us

Ron Cephas Jones – This Is Us

Jimmi Simpson – Westworld

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN DRAMA

Diana Rigg – Juego de Tronos

Cicely Tyson – Cómo defender a un asesino

Viola Davis – Scandal

Cherry Jones – El cuento de la Criada

Samira Wiley – El cuento de la criada

Kelly Jenrette – El cuento de la criada

MEJOR SERIE DE COMEDIA

Atlanta

GLOW

Black-ish

Barry

Silicon Valley

El show de Larry Smith

La maravillosa Señora Maisel

Unbreakable Kimmy Schmidt

MEJOR ACTOR PRINCIPAL DE COMEDIA

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

Anthony Anderson – Black-ish

Larry David – El show de Larry David

William H. Macy – Shameless

Ted Danson – The Good Place

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL DE COMEDIA

Pamela Adlon – Better Things

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Lily Tomlin – Grace y Frankie

Issa Rae – Insecure

Allison Janney – Mom

Rachel Brosnahan – La maravillosa Señora Maisel

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN COMEDIA

Brian Tyree Henry – Atlanta

Henry Winkler – Barry

Louie Anderson – Baskets

Kenan Thompson – Saturday night live

Alec Baldwin – Saturday night live

Tony Shalhoub – La maravillosa Señora Maisel

Tituss Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA

Zazie Beetz – Atlanta

Betty Gilpin – GLOW

Laurie Metcalf – Roseanne

Aidy Bryant – Saturday Night Live

Leslie Jones – Saturday Night Live

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Alex Borstein – La maravillosa Señora Maisel

Megan Mullally – Will y Grace

MEJOR ACTOR INVITADO EN COMEDIA

Katt Williams – Atlanta

Sterling K. Brown – Brooklyn Nine-Nine

Lin-Manuel Miranda – El show de Larry David

Bryan Cranston – El show de Larry David

Donald Glover – Saturday Night Live

Bill Hader – Saturday Night Live

MEJOR ACTRIZ INVITADO EN COMEDIA

Wanda Sykes – Black-ish

Tina Fey – Saturday Night Live

Tiffany Haddish – Saturday Night Live

Maya Rudolph – The Good Place

Jane Lynch – La maravillosa señora Maisel

Molly Shannon – Will y Grace

MEJOR MINISERIE

Godleess

Patrick Melrose

The Alienist

El asesinato de Gianni Versace

Genius: Picasso

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Antonio Banderas – Genius: Picasso

Darren Criss – El asesinato de Gianni Versace

Benedict Cumberbatch – Patrick Melrose

Jeff Daniels – The Looming Tower

John Legend – Jesus Christ Superstar Live in Concert

Jesse Pelmons – Black Mirror

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Jessica Biel – The Sinner

Laura Dern – The Tale

Michelle Dockery – Godless

Edie Falco – Ley y orden True Crime: El caso Menéndez

Regina King – Seven Seconds

Sarah Paulson – American Crime Story: Cult

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Jeff Daniels – Godless

Brandon Victor Dixon – Jesus Christ Superstar Live In Concert

Ricky Martin – El asesinato de Gianni Versace

Edgar Ramírez – El asesinato de Gianni Versace

Finn Wittrock – El asesinato de Gianni Versace

Michael Stuhlbarg – The Looming Tower

John Leguizamo – Waco

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Adina Porter – American Horror Story: Cult

Letitia Wright – Black Museum (Black Mirror)

Merritt Wever – Godless

Sara Bareilles – Jesus Christ Superstar Live In Concert

Penélope Cruz – El asesinato de Gianni Versace

Judith Light – El asesinato de Gianni Versace

