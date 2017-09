Pennywise y Freddy Krueger se encuentran en sketch con James Corden

El sketch titulado “The IT Department” comienza con un sujeto llamado Tim buscando apoyo técnico (IT department) pero en su lugar obtiene a “Eso” (It, en inglés) quien solo es bueno para asustar.

“Ya veo el problema, llamaste al departamento de IT (Tecnología informática), y yo soy “Eso” (It) entonces así que hubo una confusión.

Luego el Pennywise de Corden intenta “ayudar” a Tim ponerse en contacto con el departamento IT, solo logrando ser espeluznante apareciendo globos ensangrentados.

“Yo no haría eso si fuera tú” dice el payaso mientras el hombre decide romper unos de sus globos y cubriéndose en sangre por resultado “Ay vamos, debes saber que no debes romper los globos de un payaso diabólico. Eso fue tu culpa”.

Pronto, el verdadero encargado de IT llega… ¿y quién es? El mismo Freddy Krueger de la franquicia de terror “Pesadilla en la calle del infierno”.

“Ya veo el problema. Dejaste el ordenador en “modo sueño”. ¡Buenas noticias para mí!” dice Freddy antes de soltar una risotada malévola.