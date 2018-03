Penélope Cruz recibe el César de Honor de manos de Almodovar

De manos de Pedro Almodóvar, la española Penélope Cruz recibió el César de Honor del cine francés, homenaje a toda su carrera, visiblemente emocionada, un premio que quiso dedicar a su familia, en particular a su madre presente en la gala en París, informó la Agencia EFE.

La intérprete madrileña, de 43 años, aseguró no preguntarse la razón por la cual le llega tan temprano el galardón y se limitó a “disfrutar” del mismo.

“Ni en mis sueños más locos me habría imaginado estar en París con un César”, aseguró la protagonista de “Volver”.

Después de recoger el premio, la actriz española más internacional, que estuvo acompañada en la ceremonia por su pareja, el también actor español Javier Bardem, repasó ante la prensa algunas de las obras que más le marcaron.

“Todas las pelis te enseñan algo y no lo mides por el éxito de taquilla o crítica, pero en una situación así acuerdo mucho de las primeras pelis, de ‘Jamón Jamón’, de Bigas Lunas, ‘Belle Epoque’, de Fernando Trueba, de Pedro (Almodóvar)”, evocó la intérprete, que portaba el César en sus brazos.

Penélope Cruz dijo que ver a la actriz francesa Marion Cotillard, que introdujo el premio, y a Almóvodar, que se lo entregó, le ha emocionado “mucho”.

“Pedro ha venido a estar conmigo. Me ha emocionado muchísimo. Era más o menos una sorpresa”, declaró la actriz, que recogió el galardón entre lágrimas.

Se sintió muy “feliz” por poder trabajar en España, país que le “encanta”, y de hacerlo en otros países y en diferente idiomas, como en Francia, Italia o Estados Unidos

Antes de la entrega del premio, Almodóvar, bandera del cine español, juzgó que Penélope Cruz es de esas “mujeres mediterráneas”, como Sophia Loren, Jeanne Moreau, Marion Cotillard o Juliette Binoche que desprenden magnetismo y autenticidad.

“En ocho minutos, se adueñaba de la película (Penélope). Su verdad trascendió las fronteras y Hollywood llamó a su puerta. Pero nunca se ha olvidado de Europa, es su cultura, su linaje”, apuntó.

Penélope Cruz retribuyó a Almodóvar durante la entrega del premio: “Sabes que eres la razón por la que he decidido hacer cine, tu talento, tu inspiración, me han iluminado la llama y me han dado la audacia de ir. Eres muy importante, gracias por el homenaje que rindes a las mujeres”.

La actriz madrileña abrillantó tanto la alfombra roja como el auditorio Pleyel con un vestido violeta azulado con hombros descubiertos.

También elogió a Penélope una leyenda del cine francés, Juliette Binoche, que consideró a la española “una magnífica actriz” que encanta en Francia y en todo el mundo.

La organización de los premios César del cine francés pidió a los participantes que llevaran un lazo blanco para sumarse a la corriente de protesta contra el acoso sexual en la industria del espectáculo y la intérprete española no fue una excepción.

En los Globos de Oro se hizo, en los Goya, seguramente se haga el domingo en los Oscar. Hay que recordar todo lo que está pasando y lo está saliendo a la luz, que sirva para dar un foco de luz a mujeres de otras profesiones que no tienen un micro tan cerca de ellas como nosotros. Esto no ocurre solo en nuestra industria”, había declarado desde la alfombra roja.