Películas míticas que cumplen un cuarto de siglo

Si el éxito de una película se mide por la respuesta del público, ‘Jurassic Park’, de Steven Spielberg, fue el filme de 1993: no sólo fue la cinta con más recaudación del año, sino que se situó como la más taquillera de la historia hasta aquel momento, un récord que mantuvo durante cinco años, hasta que ‘Titanic’ arrasó en las salas y en las entregas de premios.

Entre los títulos que cumplen un cuarto de siglo en 2018, destaca‘Schindler’s List’, la gran triunfadora de los Óscar que premiaron las mejores películas de 1993, y que supuso para Spielberg el reconocimiento de la Academia, que no había logrado hasta entonces, con las estatuillas a mejor película y mejor director.

Tom Hanks se llevó su primera estatuilla gracias a ‘Philadelphia’, primera gran película que trató el tema del sida, y Tommy Lee Jones ganó su único premio de la Academia de Hollywood por su papel en ‘The Fugitive’, otro de los grandes éxitos de aquella temporada, protagonizado por Harrison Ford.

El thriller fue una de las películas más vistas del año, junto a otros del género como ‘The Pelican Brief’, o comedias como la célebre ‘Mrs. Doubtfire’, de Robin Williams, una de las más recordadas del año de las míticas ‘Groundhog Day’, en la que Bill Murray se ve ‘atrapado en el tiempo’ y repite una y otra vez un mismo día, o ‘The Nightmare Before Christmas’, de Tim Burton.

Holly Hunter y Anna Paquin lograron sendos galardones como protagonista y secundaria por sus roles en ‘The Piano’, uno de los grandes títulos de aquella época, en el que Leonardo DiCaprio empezó a hacerse un nombre en Hollywood en ‘What’s Eating Gilbert Grape?’, película de culto protagonizada por Johnny Depp.

Emma Thompson optó al Óscar por sus papeles en dos de las películas más destacadas del año: como actriz de reparto en ‘The name of the Father’, y por ‘The Remains of the Day’, que protagonizó junto Anthony Hopkins, y por la que ambos fueron candidatos al premio. Thompson protagonizó otra de las sorpresas del año, ‘Much Ado About Nothing’, dirigida por Kenneth Branagh y basada en la obra de William Shakespeare.

También Daniel Day-Lewis triunfó por partida doble, con ‘The name of the Father’, por la que fue nominado al Óscar por su interpretación de Gerry Conlon, injustamente encarcelado por su supuesta pertenencia al IRA, y con la película de Martin Scorsese ‘The Age of Innocence’, en la que compartía protagonismo con Michelle Pfeiffer y Winona Ryder.

Películas que han quedado en la memoria de los espectadores, como también lo hicieron ‘Free Willy’, con su alegato de defensa de la naturaleza o la cinta cubana ‘Fresa y Chocolate’.

EL AÑO DE SPIELBERG. Basada en la novela ‘Schindler’s Ark’, del escritor australiano Thomas Keneally, el filme ‘Schindler’s List’ cuenta cómo Oskar Schindler, interpretado por Liam Neeson, salvó del Holocausto a cientos de judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Ralph Fiennes interpreta al oficial de las SS Amon Göth y Ben Kingsley al contable judío Itzhak Stern. La aclamada película ganó, entre multitud de reconocimientos, siete premios Óscar (película, director, guión adaptado, dirección artística, fotografía, montaje y bandar sonora, para John Williams) y es considerada una de las mejores obras de la prolífica carrera del “rey Midas de Hollywood”. Steven Spielberg creó una de las escenas más memorables de la historia del cine con la aparición de la niña que vaga entre la multitud de judíos obligados a abandonar sus casas entre disparos, gracias a la banda sonora y al impacto del abrigo rojo que viste la pequeña y que rompe con el blanco y negro en que se emitió el filme. La película se estrenó en diciembre, cuando hacía meses que ‘Jurassic Park’ se había convertido en el fenómeno cinematográfico de aquella temporada, gracias a unos efectos especiales que crearon escuela en el cine posterior y que consiguieron recrear, con gran precisión, varias especies de dinosaurios. Basada en la novela homónima publicada tres años antes por Michael Crichton, ‘Jurassic Park’ superó los 1.000 millones de dólares de recaudación, y Steven Spielberg logró un nuevo récord de taquilla, como ya había hecho en 1982 con ‘E.T. the Extra-Terrestrial’, y antes, en 1975, con ‘Jaws’, y la película logró tres premios Óscar en categorías técnicas (sonido, edición de sonido y efectos visuales).

EL ICÓNICO MUNDO DE JAKE SKELLINGTON. ‘The Piano’, la historia de una mujer que a mediados del siglo XIX es enviada a Nueva Zelanda con su hija y su preciado piano para un matrimonio concertado, es otro de los dramas de más éxito de aquel 1993, y se hizo con tres de los Óscar a los que optó (además de en las dos categorías de interpretación femenina, al mejor guión original). La banda sonora fue un éxito de ventas. Con la película de animación y musical ‘The Nightmare Before Christmas’, que con el paso del tiempo se ha convertido en película de culto, y que fue creada con la técnica de animación en volumen, el cineastaTim Burton logró uno de los mayores éxitos de su carrera y creó a Jack Skellington, quizá su personaje más célebre y el que mejor representa el mítico universo de ténebre fantasía del director.