Paris Jackson defiende foto ‘perturbadora’ de su padre

Paris Jackson compartió en su twitter una fotografía editada por un usuario de Instagram donde aparece a sus 20 años entre su difunto padre, Michael Jackson, y su madre, Debbie Rowe.

Sin embargo, la imagen fue calificada como “perturbadora” por la actriz Lori Petty de “Orange Is The New Black”, en un tuit que posteriormente eliminó.

La hija del Rey del Pop, quien falleció en 2009, defendió la foto diciendo que “creo que es lindo soñar sobre cómo puede ser tener padres, y ponerlo en algo que puedo ver, aunque sea una foto editada por un fan”.

Ambas artistas hicieron las paces casi al instante y Petty incluso expresó que “si a ti te gusta, yo la amo. No era mi intención ser grosera”.

Fuente: Vanguardia