Paquita la del barrio, sus verdades hoy llegan a la pantalla

Ya es una realidad, hoy 25 de abril llega a la pantalla chica a través de la señal de Imagen Televisión, la serie Paquita la del barrio, las verdades bien cantadas, historia que tiene como eje central la vida, obra y sufrimientos de la intérprete Francisca Viveros Barradas, La reina del pueblo, como se le conoce a Paquita la del barrio, famosa por su tema Rata de dos pata, entre otros.

Todo lo que se contará en 70 capítulos tienen una base firme a partir de una larga plática que la propia Paquita tuvo con la producción.

“Cuando se le platicó la idea de contar su vida de inmediato le pareció interesante. La realidad es que ha sido muy hermética con su vida y sabemos muy poco de ella. Lo que deducimos de sus canciones es que odia a los hombres, que defiende a las mujeres pero ¿por qué?, nadie sabe que es lo que vivió para cantara esos temas, si por ser chistosa o porque realmente vivió algo que le afectó tanto que la llevó a interpretar estas letras”, explicó a Excélsior, Marcel Ferrer, productor de la serie.

En ese sentido la intérprete de temas tan populares y conocidos como Rata de dos patas, Tres veces te engañé o Cheque en blanco, se mostró satisfecha y hasta orgullosa de que se haya hecho una serie en su honor.

“Es interesante para nosotros los artistas que nos pidan algo así. Dejar una huella en esta vida es muy bonito, dar algo de todo lo que Dios nos dio, y bendito sea que lo puedo repartir entre ustedes que les gusta lo que hago”, dijo Paquita al charlar con Excélsior.

La veracruzana se sinceró y aceptó que para ella fue complicado abrir su corazón para que conocieran algo de su vida y más aún compartirlo con el público que podrá disfrutar de esta serie.

“Fue difícil contar pasajes de mi vida, de lo que me pasó, pero ahí está. Sí, le he batallado bastante. Primero por la pobreza, después por cómo me criaron mis padres. Lo de toda la vida, ya sabes”, dijo.

En la serie se dejará al descubierto muchos sufrimientos que ha vivido a lo largo de toda su vida, Paquita la del barrio asegura que es de esas mujeres que no saben hacer otra cosa más que luchar y detesta sobre todo el no tomar responsabilidades y vaciar culpas en otros. Sabe perfectamente que a toda acción corresponde una reacción.

“Es como nos toca vivir y no hay porque quejarse. Hay que luchar para seguir existiendo, no porque pasen cosas malas ya no se quiera seguir adelante.

“Hice lo que quise. Estuve con un señor casado al principio, cuando estaba jovencilla y no por eso me tiré a la perdición y a la tomadera.

“Ni anduve de prosti ni caí en vicios, al contrario”, aseguró enfática la intérprete.

“Tuve dos hijos y me vine a México sola y con dos mil pesos que traía, que en ese tiempo era bastante. Me vine con mi hermana a probar suerte y desde entonces estoy acostumbrada a estar batallando y aquí estoy, he salido adelante”, recordó.

Francisca Viveros Barradas vivió en la pobreza en su natal Alto Lucero, Veracruz, tuvo carencias no sólo económicas, sino también emocionales, le faltó la imagen de su padre y el cariño de su madre fue escaso, pero Paquita sabía que había que seguir adelante.

“Siempre he dicho que en la vida hay que ser chingón, puede faltar una cosa, pero si se es floja de ahí nos agarramos, ¡no! Hay que trabajar para aliviar el problema y salir adelante”, dijo.

“Por todos lados me ha golpeado la vida… desde niña. Cuando crecí me di cuenta de lo que me hizo falta, pero no me la paso pensando en lo pobre que fui, en que no me críe con mi mamá, no, al contrario agradezco que me trajera la mundo, así son las cosas”, ahondó.

Además de contar su vida para darle forma a la historia de la serie Paquita la del barrio, las verdades bien cantadas, la artista compartió que también preparará un libro.

“Haré mi libro, quiero hacerlo y tengo que dedcir cosas a mi manera. Sólo necesito tiempo. Empecé a escribir, a recordar mi niñez y fue la lloradera y ahí se quedó, pero lo voy a terminar para el mundo. Voy a hablar de los hijos, de los hombres”, adelantó.

Un tema aparte son las canciones que interpreta y que tal parece que está en contra de los hombres por lo que sus temas tiene frases como “rata de dos patas”, “animal rastrero”, “escoria de la vida” y “me estás oyendo inutil” apuntan a que hay unrechazo hacia ellos, producto de las diversas traiciones y fraudes de los que ha sido víctima.

Sin embargo, Paquita la del barrio aseguró que no hay resentimientos.

“No es contra ellos, simplemente es un reclamo que cada quien le hace a su hombre, yo le canto al mío que ya no está, pero cada mujer seguro tiene un hombre a quien cantarle.

“Es bueno tener una pareja, hay que imaginarse qué haríamos sin hombres y ellos también qué harían sin nosotras, son un mal necesario”, comentó entre risas.

Por otro lado, las canciones de Paquita la del barrio son muy conocidas, sin embargo, aunque tiene mucho material inédito de su compositor de cabecera Eduardo Toscano, desde hace ocho años no tiene un disco nuevo y peor aún no puede grabar nada. La razón es que necesita arreglar cuestiones contractuales y legales con su compañía disquera, con la que ha realizado más de 30 álbumes a lo largo de su carrera.

“La compañía no me quiere dar mi carta de retiro. Me tiene sin hacer nada, tendré que meter una demanda porque no es justo lo que hacen y no me dan regalías.

“Les debía algo pero creo que ya deben hacer cuentas. Tengo material, pero con todo esto me bajan la moral”, aseguró.

Finalmente, Paquita la del barrio no perdió la oportunidad de dirigirle un mensaje a su público que la ha seguido a lo largo de 47 años de estar en los escenario musicales.

“Le agradezco a todo el publico, el cariño de la gente no lo pagas con nada”, expresó.

Comienza la historia

Paquita la del barrio, las verdades bien cantadas es una coproducción de Imagen Televisión y Sony Pictures Television, quienes pensaron que la vida de Francisca Viveros Barradas cuenta con muchos contrastes que se podían llevar a la pantalla chica, ademas de tener un mensaje de superación.

“Quisimos captar esa lucha que Paquita ha tenido con la vida, las dificultades que ha pasado para llegar a donde está y mostrar de dónde viene, una cuna humilde que no le impidió alcanzar sus objetivos”, intervinó el productor.

Para la realización de esta serie se integró un elenco de más de 150 actores y actrices de diversas nacionalidades, entre ellos Andrea Ortega-Lee, Erick Chapa, Sofía Garza, Gloria Stalina, Marcia Coutiño, Andrés Pardavé, Paloma Woolrich, Milton Cortez, Marissa Saavedra, Emilio Guerrero, Carmen Madrid, Joaquín Ferreira, Mike Biagio, Alejandro de Marino, Carlos Espejel y Ariane Pellicer, entre muchos otros.

Pero además esta serie que constará de 70 episodios de una hora cada uno, representará un semillero de artistas, pues en la primera parte se recreará la infancia de la cantante en Alto Lucero, Veracruz, por lo que habrá un elenco infantil, la mayoría con experiencia en actuación, aunque también hay casos, como Anel Bobadilla, quien sorprenderá por la espléndida voz que tiene y para quien es su debut en la actuación dando vida a Paquita.

Otros pequeños que llamarán la atención son Nikolás Caballero, Valentina Zertuche y Patricio Fernández.

Por su parte, Valentina Andalino, Dalí González y Saúl Hernández, encarnarán a los hijos de la cantante, cuando éstos son adolescentes.

La historia está muy apegada a la realidad y se hizo a partir de una extensa charla que la propia Paquita tuvo con la producción en la que se captan los pasajes que marcaron su vida.

Esa fue la intervención que tuvo la intérprete en la realización de esta serie, para quien también será una sorpresa ver las escenas ya terminadas.

“Estoy nerviosa pero sé que me va a gustar, conocí a la actriz que me representará (Andrea Ortega-Lee) y me gustó el trabajo que está haciendo”, comentó a Excélsior.

Además Paquita estará presente en la serie, de hecho, la historia iniciará y terminará con ella.

“Ya grabé mi parte y me gustó lo que vi, no diré nada para que la vean”, expresó con cierta picardía.

La trama se dividirá en tres etapas. La primera se desarrolla en los años cincuentas cuando Paquita es una niña en su pueblo natal. Sus años de escuela y cuando descubre que le gusta cantar.

La relación que se da con su hermana Viola quien también canta y la relación que tiene con los demás niños.

El bullying que sufre por presentar sobrepeso y las personas que la defendieron como su tía materna que tenía ideas revolucionarias para la época.

La segunda etapa se ubicará en los años sesentas-setentas, cuando la cantante se casa con su primer marido, que la traiciona porque es un hombre casado, sus hijos y el momento en que deja su pueblo natal para viajar rumbo a la capital con la idea de alcanzar su sueño.

La tercera parte, y final de esta trama, esta ambientada en los años ochentas tiempo en que comienza a cantar en bares de Tepito y conoce al amor de su vida a quien le dedica Rata de dos patas.

La vida con él, su lucha por hacer su disco sin ayuda de compañías disqueras, que no la aceptaron por no tener los cánones de belleza e imagen establecidos.

Una parte importante es la construcción de Casa Paquita, su negocio en la colonia Guerrero. El boom que significó cuando apareció en televisión, el éxito que alcanzó, la traición de su gran amor, hasta la internacionalización, tocando parte de la vida actual.

Toda la serie se grabó en locaciones con técnica de cine. Se utilizaron locaciones de la colonia Guerrero, Tacuba, Santa María la Ribera, pueblos alrededor de la capital, donde se recreo Alto Lucero, Veracruz y Puebla.

El set principal se localizó en una construcción del Estado de México, por el rumbo de Lomas Verdes, en la que varias habitaciones se ambientaron con objetos de los años cincuenta u ochenta dependiendo las necesidades.

Hasta el momento son cinco meses de rodaje en los que se desplazaron dos equipos de más de 60 personas cada uno, entre staff técnico, servicios como peinados, caracterización, vestuario, iluminación y audio, ente otros.

Paquita la del barrio, las verdades bien cantadas

IMPORTANCIA DE PAQUITA LA DEL BARRIO

Su fama ha llegado hasta España donde ha realizado giras por lo que ha regresado a cantar por diez 10 años consecutivos.

Ha compartido el escenario con figuras como Vicente Fernández, Juan Gabriel, Jenni Rivera, Joan Sebastián, Ramón Ayala, K-Paz de la Sierra, Lupita D´Alessio, Ezequiel Peña, La Arrolladora Banda El Limón, Lupillo Rivera, La banda El Recodo y El Chapo de Sinaloa, entre otros.

En 47 años de carrera ha grabado 33 discos.

Ha vendido más de 20 millones de copias.

Algunos de sus temas más emblemáticos son Tres veces te engañé, Rata de dos patas, Las mujeres mandan, La última parada, Me saludas a la tuya y Hombres malvados, temas que son de su compositor de cabecera: Manuel Eduardo Toscano.

Paquita ha tenido diversos contratiempos en su vida, incluso estuvo en la cárcel de Santa Martha Acatitla.

Fue acusada de evadir el pago de millón y medio de pesos por concepto de impuestos en diciembre de 2007.

La cantante resolvió sus problemas y terminó siendo portavoz de Hacienda, invitando a la gente a que pagara sus impuestos y se olvidará de las penas.

Ha participado en cine en cintas como Modelo antiguo con Silvia Pinal, Cansada de besar sapos.

Ha recibido innumerables premios, de hecho en 2014 fue nominada al Grammy en la categoría de Álbum de Música Regional Mexicana, por su disco Romeo y su nieta.

Ha participado en tres telenovelas: María Mercedes (1992), al lado de Thalía, en donde la locación principal fue su Casa Paquita, Velo de novia (2003) y Amor de barrio en 2015.

Ha tenido apariciones especiales en programas unitarios como La familia P.Luche y Estrella2.

Realizó una gira con Ricardo Arjona con la que llegó a Argentina y Colombia, después de un dueto que hicieron.

