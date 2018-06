Paola Rojas al fin habla sobre video de Zague, y ya no trae anillo

A escasos días de que se filtrara un video íntimo que aparentemente protagoniza Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, su esposa Paola Rojas rompió el silencio y arremetió contra las personas que han hecho malos comentarios al respecto. Lo anterior lo publicó la agencia México.

A través de su cuenta de Twitter la periodista, quien en su noticiero ya no portó su anillo matrimonial, expresó: “Las ofensas se cuentan por miles, pero no me detengo. Soy más fuerte de lo que pensaba”.

A pesar de que el ex futbolista y ahora comentarista ha negado ser la persona que aparece en las imágenes, argumentado que fue víctima de los hackers, los usuarios de las redes empezaron a lanzar burlas y memes en contra de él y su esposa.

Pero la controversia se hizo más grande cuando la ucraniana, Eva Davai, comenzó a buscar al ex deportista a través de sus redes sociales y le preguntara si el video era para ella.