Padre de Ana Bárbara piensa en el suicidio

El propio Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara confesó las razones por las que ha pensado en el suicidio, informó LMShow.

“Ahorita todavía trabajo, no me canso, pero cuando ya vea que se me nubló la vista, ya para que quiero vida. Le voy a hacer como le hizo Pedro Armendáriz cuando le dijeron que tenía cáncer terminal… ¡Pun, cabrón!”.

Será mejor que la cantante y varios de sus hermanos se reconcilien con su padre, pues por su propio orgullo, el señor no desea ser una carga para sus 12 hijos.

“Mi abuela fue una señora con mucho dinero, mi papá era rico y mi tío millonario. Mi abuelita duró dos años en estado vegetal y yo veía que, aún pagando a las enfermeras para atenderla, ya estaban enfadados de ella, entonces yo no quiero vivir una tragedia de esas”.