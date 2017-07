Paco de la Fuente, el primer actor con síndrome de Down en ganar un premio Ariel

Tiene 25 años, su nombre es Paco de la Fuente. En 2014 rompió estereotipos al convertirse en la primera persona con síndrome de Down en participar en una obra de teatro al formar parte del elenco de la exitosa “Hoy no me puedo levantar”, inspirada en las canciones del grupo español Mecano.

La noche del martes, este mexicano lo volvió a hacer al ganar el Premio Ariel como Revelación Masculina por su interpretación de un músico que lucha contra los estereotipos y prejuicios en la película El Alien y Yo, del director Jesús Magaña.

El premio, que se entrega a lo mejor del cine nacional, le dio nuevamente la oportunidad de convertirse en el primer actor con discapacidad en obtener el galardón.

“Me siento muy ‘emoción’, feliz, halagado porque este es mi primer premio en mi vida de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Me siento muy feliz, muy contento, gracias”, dijo al borde de las lágrimas después de recibir el galardón.

En la película, interpreta al personaje de Pepe, el tecladista de una banda de punk que se transforma en un grupo de “tecnoanarcumbia”. Cuando se integra al equipo recibe el apodo del “Alien” por las dificultades y prejuicios que tienen sus compañeros para convivir con personas discapacitadas.

Antes de la premiación, el director Jesús Magaña afirmó que la película envía un mensaje de inclusión. La selección de Paco para el papel se dio después de que observara un video sobre su participación en la obra de teatro.