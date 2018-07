Orange is the New Black estrena trailer de la sexta temporada

Luego de una larga espera, Netflix liberó el trailer de la sexta temporada de Orange is the New Black. Ya era hora de que nos dieran una probadita de lo que les depara el destino a las reclusas que dejarán sus celdas comunitarias, para entrar a los pasillos de máxima seguridad.

Todo parece indicar que en esta temporada, cualquier riña anterior habrá sido solo un juego de niñas y que Piper y sus amigas, tendrán que ser más rudas que nunca para ganarse el respeto y sobre todo, para sobrevivir.

La sexta temporada de Orange is the New Black que se estrena globalmente el viernes 27 de julio.