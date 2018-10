Oficial: Chris Evans dice adiós a su personaje del Capitán América con Avengers 4

Chris Evans, el actor que ha interpretado al Capitán América desde hace ocho años, se despidió este jueves del personaje.

A través de su cuenta de Twitter, el actor informó que al terminar su participación en Avengers 4 también lo hace con su interpretación del superhéroe de Marvel Comics.

“Oficialmente terminé con Avengers 4. Fue un día emotivo para decir lo menos. Desempeñar este papel en los últimos 8 años ha sido un honor. A todo el mundo delante de la cámara, detrás de la cámara, y en el público, ¡gracias por los recuerdos! Estoy eternamente agradecido”.

En marzo de esta año, Chris Evans dijo en entrevista con The New York Timesque “quería bajarse del tren antes de ser empujado”, cuando se le cuestionó sobre el superhéroe.

Chris Evans se unió al universo Marvel en 2011 con el protagonismo en la cinta Capitán América: el primer vengador, más tarde participaría en The Avengers(2012), Thor: The Dark World (2013), Captain America: The Winter Soldier(2014), Avengers: Age of Ultron y Ant-Man en 2015, Capitán América: Civil War(2016), Spider-Man Homecoming (2017), y Avengers: Infinity War (2016).

