Ocean’s 8: Todo el Girl Power

Pero ahora las mujeres mandan, la actriz de origen hindú Mindy Kailinges ahora parte de esta nueva entrega, en donde interpreta a Amita, una experta joyera y falsificadora que se prepara para dar el golpe de su vida.

En una entrevista proporcionada a VANGUARDIA por Warner Bros., la actriz habló sobre su experiencia al interpretar a este personaje, para el cual tuvo que trabajar mucho más de lo que ella se imaginaba.

“Cuando fui seleccionada para ‘Ocean’s 8’, no pensé que hubiera mucha preparación, pero terminé haciendo más que en cualquier película en la que haya trabajado. Tenía que ser lo suficientemente fluido mi hindi para poder hablar con facilidad en un par de escenas, y eso no fue fácil porque no hablo ningún idioma indio.

“Crecí hablando inglés solo porque mis padres hablaban dos lenguas indias diferentes, así que el único idioma que todos teníamos en común era el inglés. También estuve acompañando a un joyero para que pudiera aprender cómo sostener todos los instrumentos del oficio”, compartió la actriz.