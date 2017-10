Northside 2017: la odisea que sí esperamos

A menos de un año de haber irrumpido en la escena del entretenimiento del norte del país, el Northside está de regreso con toda una vriedad de bandas y géneros para satisfacer los gustos más exigentes de una escena que demandaba un evento de esta magnitud. Lo anterior lo publicó el diario Vanguardia.

Death Melódico, Alternativo, Thrash, Glam, Heavy, Sinfónico, por mencionar algunos, son los géneros que se escucharán el próximo sábado 28 de octubre a partir del mediodía y durante más de 12 horas como parte de la segunda edición del festival.

DE TODO PARA TODOS

Encabezado por las bandas californianas Deftones e Incubus, con todo y su polémica incluida por ser considerados por más de uno como poco “fuertes” para ser cabeza de cartel, el festival estará respaldado por leyendas de alto octagene en sus respectivos géneros, tal es el caso del Thrash de la vieja escuela donde los alemanas Kreator y los estadounidenses Exodus estarán representando el género más que dignamente.

En la parte del Death Melódico, los suecos de In Flames volverán a demostrar el porque son de los favoritos para los grandes festivales en nuestro país (los recordamos en el Hell & Heaven del 2014 en la ciudad de Guadalajara); Tarja Turunen, figura emblemática del metal sinfónico procedente de Finlandia, hará las delicias de muchos con su talento y belleza; la extravagancia del Glam correrá a cargo de los estadounidenses Dokken.

Como es costumbre, la apertura para las bandas nacionales no se podía quedar de lado y en esta ocasión la escena de nuestro país estará excelentemente representada por bandas como Agora, Here Comes the Kraken, Avatar, Thell Barrio, De Nalgas, Pressive, Mutum, Cae la Luz, por mencionar algunos.

En esta segunda edición, si bien no están los legendarios Kiss, su presencia quedará solventada por el pryecto solista de Gene Simmons, para gusto y beneplácito de todos aquellos fieles seguidores de la banda neoyorquina.