Norman Reedus asegura que no se irá de The Walking Dead hasta el final de la serie

Los fans de Daryl Dixon pueden estar tranquilos, ya que el actor Norman Reedus ha declarado que no tiene intención de abandonar The Walking Dead hasta el final. Una buena noticia para los espectadores que tuvieron que despedirse de Chandler Riggs y Lennie James en la octava temporada, y tendrán que hacer lo propio con los actores Andrew Lincoln y Lauren Cohan en la primera mitad de la novena tanda, informa CBR.com.

“Ya sabes, empecé en la primera temporada de la serie y me encantaría cerrarla”, ha comentado: “He puesto tanto empeño en esto que si me voy ahora me parecería muy cobarde. Es una pelea todos los días, en un millón de formas diferentes. Pero es una pelea en la que me he involucrado. Mi familia está aquí, me gusta mi vida aquí. Me gusta conducir mi motocicleta por el campo para trabajar. Llevo mucho tiempo en Nueva York y ahora, cada vez que vuelvo a Nueva York, solo quiero volver a Georgia”.