No se autorizó transmisión de Dragon Ball Super

A través de un comunicado oficial, Toei Animation, el estudio de animación japonesa, anunció que no está autorizada la transmisión de capítulos de Dragon Ball Super en lugares públicos.

En redes sociales ha crecido la convocatoria para que en bares, plazas públicas y estadios, se transmita la pelea entre Gokú y Jiren final delTorneo del Poder de la serie Dragon Ball.

“Nos enteramos de los planes de exhibir el episodio # 130 de nuestra serie Dragon Ball Super en estadios, plazas y lugares públicos en América Latina.

Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado.”

Señala el comunicado.

La empresa de animación invita a los seguidores de la serie a disfrutarla a través de las plataformas y televisoras autorizadas para su reproducción.

Fuente: Vanguardia