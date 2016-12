“No necesitaba La Fuerza”: Spielberg a Carrie Fisher

Los colegas y admiradores de la actriz Carrie Fisher, conocida mundialmente por encarnar a la princesa Leia Organa en la saga cinematográfica de ‘La guerra de las galaxias’ (‘Star Wars’) no dejan de compartir su muestras de dolor y de pésame tras conocerse la noticia de su muerte a los 60 años en Los Ángeles (California, EE.UU.) tras sufrir un ataque al corazón.

El director estadounidense Steven Spielberg expresó su profunda angustia por la muerte de Fisher con estas sentidas palabras: “Siempre admiré a Carrie. Sus comentarios siempre me hacían reír y, al mismo tiempo, me dejaban boquiabierto. No necesitaba La Fuerza. Era la fuerza de la naturaleza, de la lealtad y de la amistad. La voy a echar mucho de menos”, cita al director ‘The Hollywood Reporter’.

La actriz Carrie Fisher caracterizada como la princesa Leia en ‘La guerra de las galaxias’, 1977 Global Look Press via ZUMA Press

Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, calificó a la actriz fallecida de “única en su especie” y de “carácter de verdad” que -dijo- “compartió su talento y su verdad con un ingenio distintivo y con irreverencia”. Asimismo, añadió que la actriz “siempre ocupará un lugar particular en los corazones de los seguidores de ‘La guerra de las galaxias’ y en el de todos los que hemos tenido la suerte de conocerla en persona”. “Nos unimos a los millones de admiradores y amigos por todo el mundo que lloran hoy su muerte”, dijo Iger.

Mientras las redes sociales se llenan de mensajes de condolencia, a otros les faltan las palabras para expresar su dolor. Este es el caso del coprotagonista de la actriz en la saga ‘La guerra de las galaxias’, Mark Hamill, que publicó en su cuenta de Twitter un escueto mensaje que reza: “No tengo palabras” junto con la etiqueta #Desolado dedicada a la muerte de la actriz y una foto en la que aparece caracterizado como Luke Skywalker junto a ella en el papel de princesa Leia.

RT Noticias