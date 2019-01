“No he formado parte de una película porno”, dice Scarlett Johansson sobre fenómeno deepfake

El fenómeno conocido como deepfakeconsiste en utilizar un software de inteligencia artificial para crear videos pornográficos en los que el rostro de uno de los protagonistas es reemplazado por otro, por ejemplo, el de una celebridad. Una de las víctimas de este procedimiento ha sido la actriz Scarlett Johansson.

Aunque uno de estos videos falsos fue publicado y visto por más de 1,5 millón de personas en una página para adultos, la actriz estadounidense asegura que eso no le afecta, ya que la gente no cree que haya participado de ese tipo de películas.

“Por muy denigrante que sea, esto no me afecta tanto porque la gente asume que, en realidad, no he formado parte de una película porno”, señaló, antes de agregar que “desde el punto de vista legal” es “inútil” buscar una solución.