“Niñas, no tienen que usar maquillaje diario para ser bonitas”: Eiza González

Eiza González de 28 años de edad, no dudó en responder a las críticas luego de ser captada saliendo de una estética en Barcelona, España de forma natural y despreocupada por su aspecto, informó SDPnoticias.

Diversos internautas la juzgaron fuertemente tras darse a conocer las fotografías en donde lució su rostro sin una gota de maquillaje y lucir muy extraña del rostro.

Después de algunos comentarios en su contra, utilizó su cuenta de Twitter para escribir: “Cada semana existe una nueva nota de que me vieron sin maquillaje… notas misóginas y como siempre banales. ¿¿Queriendo causar morbo porque una mujer no está MAQUILLADA?? ¿Perdón las mujeres tienes que estar en plano perfección siempre o se pierde la ilusión? que estupidez de mensajes mandan a la sociedad. De nuevo #LaPrensaAmarillistaDaPenaAjena. Tengo 28 años me verá un millón de veces más sin maquillaje”.

Hasta el momento ha generado controversia por darle demasiada importancia a sus detractores.