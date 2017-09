Nicky Jam manda mensaje de apoyo al “Canelo”

Diversos famosos comienzan a demostrar su apoyo al Saúl ‘Canelo’ Álvarez que peleará con Gennady Golovkinm en Las Vegas y uno de ellos fue el cantante Nicky Jam, quien además de revelar su gusto por este deporte, no dudó en enviar un mensaje al boxeador mexicano, informó En El Show.

“Te deseo lo mejor, que la rompas en ese ese ring… déjalo tirado en el piso, bendiciones”, escribió Nicky antes de mostrar imágenes donde se ve a Saúl entrenando mientras se escucha el tema “El ganador”.

Por su parte, “El Canelo” agradeció el apoyo y comentó: “Gracias por estar en mi esquina @nickyjampr. Ya mi tiempo llego.It’s my time. Thanks for being in my corner ”.