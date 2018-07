Netflix se despide de estas series y películas a partir de agosto

Como es bien sabido, la plataforma de servicio streaming, Netflix, mes con mes actualiza sus contenidos ya que arriban nuevas producciones y sustituyen a aquellas que ya llevan tiempo en su catálogo.

Principalmente, las producciones que ya llevan mucho tiempo disponibles o que no tienen una buena aceptación, son las que van “bajando” de la lista de títulos; películas como Misión imposible 1,2,3, y 4, hasta 300, son filmes que el suscriptor ya no podrá ver, así que aquí dejamos los títulos que ya no podrá disfrutar a partir de agosto:

Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra!

Misión Imposible – 1, 2, 3 y 4.

Todo sobre mi desmadre

Funny or Die presenta: La película del arte de negociación de Donald Trump

Ó Pai Ó

Glen Campbell: I’ll be me

Trinta

Aquamarine

Invicto

Arthur

Ip Man 3

300

Abajo el periscopio

Shakespeare enamorado

Bajo cero (Frozen)

Hora punta

Resacón 2

Project X

Argo

Sin identidad

Hannah

The comedians of comedy: The movie

The daughter of dawn

Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando

Uno para todas 2

Cuando te encuentre

Condenados

Yo soy Shimon Peres