¿Netflix podrá conquistar el mercado de La India?

A principios de este año, en una sala con la élite empresarial de Nueva Delhi, el director ejecutivo de Netflix Inc., Reed Hastings, hizo una predicción: los próximos cien millones de sus clientes vendrían de India. La multitud guardó silencio mientras quien entrevistaba a Hastings, el empresario indio Ronnie Screwvala, rió discretamente. Netflix tiene menos de un millón de suscriptores en India, e incluso los pronósticos sugieren que el servicio llegará a solo tres millones en 2020. Hastings sonrió maliciosamente.

Netflix no veía a ese país como una gran oportunidad cuando llegó ahí en enero de 2016. La compañía ha construido la red de televisión en línea más grande del mundo aprovechando la proliferación del internet de alta velocidad para ofrecer un servicio de video barato y fácil de usar en comparación con la televisión por cable o vía satélite. Pero el precio mensual de Netflix en India de 500 a 800 rupias (de 7 a 12 dólares) es el doble del promedio de la televisión de paga. Menos del 10 por ciento de los hogares indios con televisión pagan por un servicio prémium que cuesta más que Netflix. Y otro obstáculo, la mayoría de los títulos están en inglés, pero allí las películas más taquilleras están en hindi o tamil.

Sin embargo, India es prioridad para Hastings desde 2016, cuando las compañías locales de telecomunicaciones invirtieron en conectividad para el país. Más de 150 millones de personas tienen acceso a banda ancha, principalmente en celulares. Los indios con acceso a banda ancha fija doméstica (el indicador de Netflix para los espectadores) son 50 millones, frente a los 20 millones de hace dos años, aseguran los ejecutivos de la compañía. “Ni siquiera nosotros pudimos predecir los dos últimos años de crecimiento de internet en India”, menciona Hastings. “Es el ejemplo más espectacular del mundo”. Los inversionistas valoran a Netflix en unos 165 mil millones de dólares por su capacidad para atraer clientes. El mercado de EU está saturado y el crecimiento en América Latina y Europa va en marcha. China está cerrada a servicios de video occidentales, por lo que India es la mayor oportunidad de Netflix en Asia.

Desde que abrió una oficina en Mumbai, en 2017, Netflix contrató a un ejecutivo para supervisar la programación y pasó los últimos 18 meses promocionándose entre los cineastas locales. A pesar de la diáspora global de los indios, los gustos a nivel local son provincianos. De las veinte películas de mayor recaudación, todas, salvo una, son locales. Para ganarse al público hindi, Netflix encargó series y películas originales más rápido incluso que en EU. El servicio ya ha lanzado un par de películas en 2018 y planea 17 proyectos para el próximo año.

La compañía también tiene los derechos de transmisión de películas indias como Baahubali 2 y comisionó especiales de comedia standupera con Vir Das y Aditi Mittal. Los proyectos futuros incluyen una serie original animada para niños y otra sobre cricket.

Este julio, Netflix lanzó su primera serie india, Sacred Games, una adaptación de la novela de Vikram Chandra sobre el submundo criminal. Las estrellas de Bollywood Saif Ali Khan y Nawazuddin Siddiquiinterpretan a un policía y un criminal. Fue grabada en Mumbai y está hablada principalmente en hindi, una condición que Chandra exigió; otra cadena estadounidense había querido producirla, pero el autor no se sentía cómodo con gánsteres de Mumbai hablando en inglés. Netflix estuvo de acuerdo, convencido de que la serie resonaría localmente, así como en los cerca de 50 millones de personas de origen indio que viven en otros lugares. “Nos estamos convirtiendo en una plataforma global de distribución para contenido indio”, dice Erik Barmack, responsable de series originales internacionales en Netflix. “Queremos alejarnos de la idea de que la televisión global es un policía francés, un policía italiano y que hablen inglés”.

La división de Barmack tiene como fin para 2019 lanzar una serie semanal en un idioma extranjero. Barmack pasa los días, de Madrid a la Ciudad de México, buscando talento entre cineastas. La comunidad cinematográfica de Mumbai es “tan grande o más grande que Hollywood en tamaño y talento”, asegura.

Esa búsqueda de Barmack logró una reunión con Vikramaditya Motwane, de Phantom Films, una productora fundada por cuatro colegas cansados ??de Bollywood, la industria cinematográfica centrada en Mumbai que produce dos mil películas al año, más que cualquier otro lugar. Parte ópera, parte circo y parte concierto de rock, Bollywoodexplota la fórmula de música, baile y romance. Pero desde niño, Motwane fue atraído por drogadictos, sicarios y asesinos occidentales, y por directores como Danny Boyle, Quentin Tarantino y David Fincher.Halló un espíritu afín y un socio en el escritor y cineasta Anurag Kashyap, quien creció con la novela negra de Cain. Los estudios de India no compartían su entusiasmo. El thriller criminal que produjeron, Paanch, nunca vio la luz, ya que el consejo censor objeta su lenguaje, uso de la mariguana y la masturbación. Pero a Netflix le gustó su trabajo. Ellos dirigieron Sacred Games.

Además de historias desafiantes, Netflix tiene otro reto: precios altos. La televisión de paga en India tiene telenovelas simplonas y deportes, y cuesta un par de dólares al mes. “Netflix está en el otro extremo. Es el servicio de suscripción más prémium”, comenta Mihir Shah, analista de Media Partners Asia Ltd. A la tarifa actual, Netflix solo atraerá a los diez o quince millones de personas que ahora pagan algún servicio y tienen banda ancha en casa, detalla Shah. Otros verán YouTube en sus teléfonos o se suscribirán con algún rival que cuesta menos.

Netflix no tiene planes de ajustar su precio en India, pero algunos suscriptores podrían obtener tarifas más bajas si sus operadores de telefonía y televisión de paga llegan a acuerdos con la plataforma, como lo hace T-Mobile USA Inc. en Estados Unidos. Netflix ha entablado contacto con Bharti Airtel Ltd. y Reliance Jio Infocomm Ltd., dos de las mayores compañías de telecomunicaciones en el país, y anunció un pacto con la unidad india de Vodafone Group Plc para dar un año gratis de Netflix con ciertos planes.

Los ejecutivos de Netflix anticipan que pueden superar el desafío del origen. Este año han lanzado series originales en inglés, español, portugués, tagalo y danés, y preparan series en japonés. Afirman que muchos de sus programas internacionales, incluyendo la brasileña 3 por ciento y la alemana Dark, han sido éxitos mundiales. “Es demasiado simplista pensar que como Bollywood es enorme, todos en India miran contenido indio”, dice Todd Yellin, vicepresidente de producto de Netflix. “Logramos que los estadounidenses vieran una serie brasileña y una alemana en números sin precedentes. Estoy seguro de que podemos hacer que los indios se entusiasmen con grandes historias de todos los demás países”.

