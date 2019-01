Netflix lanza el tráiler de The Umbrella Academy; la serie se estrenará en febrero en la plataforma

Netflix ha lanzado el nuevo tráiler de The Umbrella Academy, la serie que adapta el cómic homónimo de Gerard Way y Gabriel Bá. El fin del mundo es inminente y solo Umbrella Academy podrá salvar a la humanidad… pero el tiempo corre en su contra, porque solo dispondrán de ocho días para poder detener el fatal destino que le espera a la Tierra.

Después de haber visto un pequeño avance en diciembre, la plataforma de streamingcomparte un tráiler extendido que permite conocer un poco más a los protagonistas de esta serie fantástica. En 1989, en el mismo día, 43 niños nacieron de una forma inexplicable: ninguna de sus madres estaba embarazada un día antes.

Poseedores de habilidades extraordinarias, siete de ellos fueron adoptados por Sir Reginald Hargreeves, un empresario industrial multimillonario, creador de la academia de superhéroes The Umbrella Academy, que los preparará para salvar el mundo. 17 años después, los seis niños supervivientes, ahora convertidos en jóvenes, se reúnen cuando les informen de la muerte de su tutor y se unirán para resolver el misterio que se esconde tras su muerte.

Pero tendrán poco tiempo, ya que se acerca una gran catástrofe mundial. Los jóvenes deberán dejar de lado sus diferencias para evitar un apocalipsis global, pero no disponen de mucho tiempo; tan solo tienen ocho días para evitar que la humanidad desaparezca de la faz de la Tierra.

Desarrollada por Steve Blackman (Bones, Fargo), el cómic fue co-creado por Gerard Way, el ex vocalista de My Chemical Romance. Protagonizada por Ellen Page, Tom Hooper, Robert Sheehan, Emmy Rave-Lampman, David Castañeda, Aidan Gallagher y Mary J. Blige, la serie, que tendrá diez episodios de una hora cada uno, estará disponible en la plataforma de Netflix a partir del 15 de febrero.

Fuente: Sin Embargo