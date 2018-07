Netflix estrenará serie de anime de Guillermo del Toro

La plataforma Netflix anunció tres nuevas series de anime: Pacific Rim, de Guillermo del Toro; Ultraman y Kengan Ashura, estas dos últimas se estrenarán en 2019, así como la renovación de la popular producción Aggretsuko, para su segunda temporada.

Lo anterior se dio a conocer en el panel Netflix Anime en la Expo Anime, donde se adelantaron algunas otras fechas de estreno como por ejemplo Godzilla: City on the Edge of Battle (18 julio 2018), Dragon Pilot (21 septiembre 2018), Castlevania temporada dos (26 octubre 2018), y Cannon Busters (1 abril 2019).

Tras los anuncios, el director de Japón y Anime de Netflix, John Derderian, moderó un panel con los principales creadores de anime LeSean Thomas (Cannon Busters), Adi Shankar (Castlevania) y Shinji Higuchi (Dragon Pilot).

Sobre los próximos proyectos de anime, Derderian señaló que a medida que Netflix ha crecido en todo el mundo, han quedado asombrados por el amplio alcance y la gran profundidad del fanatismo del anime.

Nos estamos asociando con los mejores creadores mundiales para producir una diversidad de ‘shows’ que esperamos excite la pasión ilimitada de los fanáticos del anime y haga de Netflix el destino principal para esta amada forma de arte”, subrayó en un comunicado.

Fuente: Vanguardia