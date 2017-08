Netflix contrató a la estrella oculta de exitosas series

Tras años de trabajar con la cadena ABC, donde fue la creadora de exitosas series como Grey’s Anatomy, Scandal y How to Get Away with Murder, la guionista estadounidense Shonda Rhimes decidió emigrar a Netflix.

La también productora aterrizará junto a su productora, Shondaland, para realizar ficciones que se transmitan a través del servicio de streaming por cuatro años, según informó este lunes el sitio especializado The Hollywood Reporter.

Shonda Rhimes , la nueva guionista estrella de Netflix

“Shonda Rhimes es una de las más grandes contadora de historias en la historia de la televisión. Su trabajo es emocionante y de infarto, que rompe los tabús de la TV”, señaló el jefe de contenidos del servicio Ted Sarandos.

“Tuve la oportunidad de conocer a Shonda y ella es una ‘netflixer’ de corazón. Le encanta la televisión y las películas. Se preocupa apasionadamente de su trabajo y se entrega a la audiencia. Estamos muy entusiasmados de darle la bienvenida a Netflix”, añadió.

Las series de Rhimes que se emiten actualmente ABC seguirán en manos de la cadena.

Fuente: Infobae