Netflix apoya a actor de la película Roma para que pueda tramitar su visa y asistir a los premios Óscar

Netflix, productora de Roma, intenta que Jorge Antonio Guerrero, uno los actores de la película dirigida por Alfonso Cuarón consiga un visado que le permita acudir a la 91º gala de los premios más importantes del cine. Una ceremonia que tendrá lugar el próximo 24 de febrero y en la que el filme opta a diez estatuillas.

Según ha informado Variety, Guerrero no pudo asistir a la gala de los Globos de Oro por no tener el visado correspondiente. Estados Unidos le ha denegado la visa en tres ocasiones, como el propio actor relató a los medios de comunicación mexicanos. Ni las invitaciones de diferentes productoras desbloquearon la situación del actor que da vida a Fermín en Roma.

“Llevé una carta que no quisieron leer”, comentó Guerrero, en declaraciones recogidas por Variety. El departamento de Estado comunicó que, debido al cierre de la administración Trump, no pueden responder a este tipo de solicitudes. Por ese motivo, Netflix ha intervenido entre el actor y el consulado estadounidense para que pueda acudir, con el resto del reparto de Roma, a la 91º edición de los Óscar.

Durante la semana, Guerrero ha concedido diversas entrevistas, entre ellas al diario El Universal, donde dice no estar enfadado porque le hayan denegado la visa por tercera vez, ya que a otros que intentan llegar a Estados Unidos directamente les deportan tras jugarse la vida: “No me he sentido ofendido o una víctima en ningún momento. ¿A cuántas personas más les pasa esto? ¿Cuántas personas arriesgan su vida para ir a Estados Unidos a trabajar, no para ir a una alfombra roja?”.

No es la primera vez que se dan situaciones parecidas semanas antes de los Óscar por denegarse el visado de algún invitado extranjero a la gala. Kareem Abeed, productor del documental Last Men in Aleppo, no supo si acudiría a la gala en la que su proyecto estaba nominado.

Fuente: Vanguardia