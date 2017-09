Netflix anuncia el documental “Voyeur”, sobre el controvertido libro de Gay Talese

“Un reportaje magnífico, escrito a lo largo de décadas, sobre un tipo que adquirió un motel en Denver para espiar a sus clientes mientras mantenían relaciones sexuales. Un reportaje de suspense donde ambos, el voyeur y el periodista, parecen rondar el delito”, escribió Elvira Lindo, en El País.

Se refería así a el esperado y controvertido libro del “maestro del periodismo”: una historia increíble y real que abre un debate ético.

Poco antes de la publicación de La mujer de tu prójimo, Gay Talese recibió una carta de un misterioso hombre de Colorado que le hacía partícipe de un secreto sorprendente: había comprado un motel para dar rienda suelta a sus deseos de voyeur. En los conductos de ventilación había instalado una “plataforma de observación” a través de la cual espiaba a sus clientes.

Talese viajó entonces a Colorado, donde conoció a Gerald Foos y pudo comprobar con sus propios ojos la veracidad de la historia. Además, tuvo acceso a algunos de sus muchos diarios: un registro secreto sobre el cambio producido en las costumbres sociales y sexuales de su país. Pero Foos había sido también testigo de un asesinato y no lo había delatado.

Sin embargo, poco después, Gay Talese declaró: “Yo no voy a promocionar mi libro. ¿Cómo podría si su credibilidad acaba de quedar en la basura?”.

“Gerald Foos no es de fiar. Es un hombre deshonesto, totalmente deshonesto”, contestó airado el autor.. “ Hice lo que pude en este libro, pero puede que no fuera suficiente”. Las teorías han brotado como hongos por Internet y muchos escépticos dudan de que el padre del Nuevo Periodismo cometiese tal error de principiante y no investigase más sobre Foos en los años siguientes. También critican la torpeza de los fact-checkers del New Yorker, que asumieron la veracidad del artículo solo por tratarse de un tótem como Talese.

Ante el estallido inesperado de la bomba, el periodista optó al principio por presumir de profesionalidad y boicotear su propio libro a menos de dos semanas del debut. Una decisión honesta para otros, aunque no puedan decir que este capítulo negro vaya a derrumbar las ventas.

PERO NETFLIX INTENTA HACER UNA PELÍCULA

La plataforma digital Netflix prepara un documental sobre el controvertido libro “Voyeur’s Motel” del periodista estadounidense Gay Talese, informó hoy el medio especializado Variety.

Figura y emblema del “nuevo periodismo”, Talese publicó en 2016 un libro que relataba las supuestas escenas, mayoritariamente sexuales, que contempló Gerald Foos, el antiguo propietario de un motel de Colorado (EE.UU.) que espiaba a sus inquilinos.

Sin embargo, una investigación posterior del diario Washington Post reveló incoherencias que cuestionaban la veracidad de lo narrado por Talese, lo que desató una notable polémica en el mundo editorial y llevó al autor a revisar su investigación y su libro.

El documental se titulará “Voyeur” y se estrenará en octubre en el Festival de Cine de Nueva York antes de pasar a formar parte del catálogo de Netflix.

“Es un honor increíble ser capaces de añadir el nuevo capítulo de esta fascinante historia. El Festival de Cine de Nueva York es el lugar perfecto para estrenar este filme sobre el legendario periodista neoyorquino Gay Talese. Y estamos muy emocionados de lanzar ‘Voyeur’ globalmente con Netflix”, señalaron los directores del documental, Myles Kane y Josh Koury.

Netflix también anunció hoy que prepara un documental sobre otra periodista de renombre, la estadounidense Joan Didion.

Fuente: Sin Embargo