Natalie Portman dirigirá e interpretará a dos gemelas que se enfrentarán en nueva cinta

Natalie Portman dirigirá e interpretará los dos papeles protagonistas de una película sobre la rivalidad profesional entre dos gemelas que se dedicaban a escribir columnas periodísticas.

El portal Collider informó a finales de julio que Portman estaba cerca de alcanzar un acuerdo para tomar las riendas del proyecto, pero fue hoy cuando el medio especializado The Hollywood Reporter confirmó que las negociaciones habían llegado finalmente a buen puerto.

Todavía sin título oficial, esta película se centrará en Esther y Pauline Friedman, dos gemelas que se dedicaban a escribir columnas periodísticas en las que resolvían dudas de los lectores o les daban consejos de todo tipo.

Esther firmó la columna “Ask Ann Landers” desde 1955, mientras que su hermana y rival Pauline escribió la columna “Dear Abby” desde 1956.

Katie Robbins, que ha trabajado como guionista en la serie The Affair, se encargará de escribir este largometraje.

Ganadora del Óscar a la mejor actriz por Black Swan (2010), Portman es considerada como una de las mejores intérpretes de su generación gracias a sus papeles en filmes como Closer (2004), V for Vendetta (2005) o Jackie (2016).

La actriz debutó como directora en 2015 con la cinta A Tale of Love and Darkness.

Como actriz ha estrenado este año la película de ciencia-ficción Annihilation, del cineasta Alex Garland.

El público del próximo Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) podrá ver a Portman en dos nuevas películas: The Death and Life of John F. Donovan,la última propuesta del director Xavier Dolan; y Vox Lux, un largometraje del realizador Brady Corbet.

Fuente: Sin Embargo