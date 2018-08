Música, talento que deslumbra y muerte: las vidas del “Club de los 27” en plataformas de streaming

Por Eréndira Quetzalli Quintero Orellana para Sin Embargo

No ha sido uno ni dos, son varios músicos los que han entrado en la misteriosa y tenebrosa lista conocida como “Club de los 27”, es justo así como se les denomina al grupo de músicos que comparten una singularidad sombría en común: haber muerto a los 27 años.

Este peculiar club al que muy pocos desean pertenecer está conformado principalmente por Brian Jones (Rolling Stones), Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison (The Doors), Kurt Cobain (Nirvana) y hasta apenas algunos años se unió Amy Winehouse.

Evidentemente no sólo está conformado por seis artistas, en el extenso repertorio también aparecen nombres no tan conocidos como Richard Turner (trompetista de los Friendly Fires), Kim Jonghyun (integrante del grupo de K-Pop SHINee), Gary Thain (Uriah Heep), hasta el cantante mexicano Valentín Elizalde, entre otros.

Hoy nos centraremos en los integrantes más populares de este grupo, nos adentraremos en las causas que provocaron sus muertes, pero sobre todo, disfrutaremos de los documentales que les han hecho a algunas de estas celebridades para honrar su memoria.

BRIAN JONES

El músico británico Lewis Brian Hopkins Jones. Foto: Especial

El músico británico y miembro fundador de los Rolling Stones, Lewis Brian Hopkins Jones, nació el 28 de febrero de 1942. Durante los primeros años de los Stones fue líder de la agrupación destacando su influencia en álbumes como “Aftermath”, “Between the Buttons” y “Their Satanic Majesties Request”.

Fue en la madrugada del 3 de julio de 1969, a menos de un mes de ser expulsado de la banda, que los Rolling Stones se encontraban grabando en los estudios Olympic cuando recibieron la llamada que les avisaría sobre el deceso de Jones.

La causa oficial de la muerte de Brian fue ahogamiento luego de sufrir un ataque de asma mientras nadaba en la alberca de su casa. Sin embargo, existen múltiples sospechas e incluso teorías conspirativas para acabar con la vida de Jones.

Brian con el resto de los Stones. Foto: Especial

Se dice que fue asesinado por Frank Thorogood, el albañil que trabajaba en su casa, también que el día de su muerte Mick Jagger y Keith Richards lo visitaron para discutir sobre los derechos del nombre de la banda y que cuando Brian se negó, Keith lo amenazó con un cuchillo.

Asimismo se habla sobre un asesinato organizado por “mafiosos” que formaban parte de la industria musical, pues al ser expulsado de los Stones, Jones le propuso a algunos músicos de la talla de John Lennon y Jimi Hendrix formar un grupo con él, lo que hubiera provocado la ruptura de varios contratos.

“Pasó todo muy rápido. Después de hacer un par de apariciones en la televisión, Brian se convirtió en una especie de engendro insaciable que devoraba estrellas, fama y atención. Mick (Jagger), Charlie (Watts) y yo nos lo tomábamos con cierto escepticismo. Esta mierda es lo que tenemos que aguantar para grabar discos. Pero Brian – y no era ningún estúpido- se lo tomó en serio. Amaba la adulación”, cuenta Keith Richards en su libro autobiográfico Vida.

El drogadicto, talentoso pero sobre todo problemático, Brian Jones, inauguró el famoso “Club de los 27” en 1969.

Para recapitular sus logros, sus escándalos y el misterio de su muerte le puedes echar un vistazo a Stoned, 2005, una película biográfica dirigida por Stephen Woolley que narra la “agitada” vida y el extraño deceso de Brian Jones, uno de los fundadores de los Rolling Stones.

El reparto de la cinta está a cargo de Leo Gregory, Paddy Considine, Luke de Woolfson, Ben Whishaw, James D. White, Nathalie Cox, Tuva Novotny, David Morrissey, Amelia Warner, Gary Love y Ralph Brown.

JIMI HENDRIX

El guitarrista, James Marshall “Jimi” Hendrix. Foto: Especial

El guitarrista y cantante estadounidense, James Marshall “Jimi” Hendrix, nació el 27 de noviembre de 1942. A pesar de que su carrera duró unos cuantos años es considerado como uno de los guitarristas más influyentes dentro del rock.

Hendrix murió el 18 de septiembre de 1970 en Londres. Su entonces novia Monika Dannemann relató que Hendrix ingirió nueve somníferos que le había recetado su médico para dormir, situación que provocó que sus pulmones se inundaran con su propio vomito hasta que finalmente dejó de respirar.

Los médicos atestiguaron que el vómito fue provocado por la ingesta excesiva de alcohol.

Tras varias investigaciones, se dice que Jimi no murió en el momento en que ingirió las pastillas sino cuando lo llevaban al hospital, ya que tuvo que haber girado la cabeza para poder vomitar en el suelo pero el camillero le colocó su cabeza sobre la camilla causando el deceso.

Como toda leyenda del rock existen un sinfín de teorías sobre su muerte, una de ellas gira en torno a su manager Michael Jeffery.

La última foto de Jimi Hendrix. Foto: Especial

A través del libro Rock Roadie, 2009, uno de los asistentes del músico llamado James Wright reveló que la muerte de Jimi fue provocada por Jeffery, quien le dio a tomar los somníferos y el vino porque iba a ser despedido.

Ya muerto el músico, el representante del guitarrista podría cobrar el seguro de vida del artista, cuyo beneficiario sería él mismo. Wright explicó que Michael le había confesado todo mientras estaba alcoholizado, un año después de la muerte de Hendrix, en septiembre de 1970.

La última foto de Hendrix fue tomada por Monika Dannemann donde se observa al músico con la “Black Beauty”, su guitarra eléctrica favorita, el 17 de septiembre de 1970, un día antes de su muerte.

En el 2015, salió a la luz Jimi Hendrix – Electric Church Trailer, el documental del legendario guitarrista con motivo del 45 aniversario de su muerte. Cuenta con entrevista a Paul McCartney, Steve Winwood y antiguos compañeros del compositor como Billy Cox y el fallecido Mitch Mitchell.

JANIS JOPLIN

Janis Joplin, mejor conocida como la “Bruja cósmica”. Foto: Especial

Janis Joplin, mejor conocida como la “Bruja cósmica”, nació el 19 de enero de 1943. La cantante estadounidense de rock´n roll y blues se caracterizaba por su poderosa voz capaz de enchinar la piel de cualquier persona.

Las circunstancias de muerte de la cantante fueron confusas y hasta el momento despiertan varias hipótesis.

El sábado 3 de octubre de 1970, Joplin se encontraba en el estudio de grabación Sunset Sound Recorders en Los Ángeles, para escuchar la parte instrumental de “Buried Alive in the Blues”, antes de grabar la voz del tema el día siguiente.

Ese misma tarde, recibió una llamada en la que le decían que su pareja, Seth Morgan, se encontraba en su casa en compañía de mujeres que había conocido ese mismo sábado.

Janis yacía sin vida en la cama de su habitación de hotel. Foto: Especial

Por la noche, Joplin salió del estudio junto Ken Pearson, miembro de la banda, hacia el bar Barney’s Beanery. Después de la medianoche se retiró a su habitación en el Landmark Motor Hotel.

El 4 de octubre, Janis no se presentó en el estudio para seguir trabajando en el single, por lo que el productor Phil Rothchil comenzó a preocuparse y decidió ir a buscarla a su hotel. Al entrar a la habitación 105 en la que se estaba hospedando la cantante, la encontró en su cama, sin vida.

¿La causa oficial? Una sobredosis de heroína pura, probablemente bajo los efectos del alcohol.

Su muerte habría ocurrido alrededor de la 1:45 a.m. del 4 de octubre de 1970, se dice que esta no era la primera ocasión en que le sucedía un evento de ese tipo, la diferencia fue que aquella vez no había nadie que la auxiliara.

Para recordarla durante sus días de gloria te dejamos Janis: Little Girl Blue, la cinta disponible en Netflix que pone al descubierto el alma de la leyenda del rock de los 60.

La cantante estadounidense Cat Power narra cómo Joplin llegó a convertirse en una estrella a través de las cartas que la artista escribió durante años a sus familiares, amigos y colegas.

JIM MORRISON

El líder de The Doors, Jim Morrison. Foto: The Door, Facebook

El atractivo vocalista de The Doors, James Douglas “Jim” Morrison, nació el 8 de diciembre de 1943 en Estados Unidos. Gracias a sus canciones, personalidad y actuaciones salvajes, es considerado como uno de los cantantes más icónicos e influyentes del rock.

La muerte de Morrison es una de las más enigmáticas de la industria, pues nunca se aclaró lo que sucedió antes de que Morrison fuera hallado muerto en el apartamento donde vivía con su pareja, Pamela Courson, en París.

Según la versión oficial de los hechos, el 3 de julio de 1971 Jim había regresado a su casa después de ir al cine. Luego de un ataque de tos que le hizo escupir sangre, se metió a bañar. Su novia fue a dormirse y cuando despertó en la madrugada encontró al líder de los Doors dentro de la bañera, con los brazos descansado sobre los bordes de porcelana, la cabeza hacia atrás y el cabello mojado.

En el acta de defunción se declaró que el cantante habría fallecido por un paro cardíaco agravado por el abuso de alcohol, pero jamás se realizó una autopsia porque no presentaba rastros de violencia.

Jim Morrison junto al resto de los integrantes de los Doors. Foto: The Doors, Facebook

Al principio, Pamela pensó que se trataba de una de las bromas de Morrison pero al notar que no reaccionaba llamó a las unidades de emergencia, pero ya era demasiado tarde.

Muchas teorías mencionan el suicidio, la sobredosis y el asesinato como la verdadera razón del deceso de la leyenda, pero la versión que tomó fuerza hace unos años asegura que el traficante Jean de Breteuil supuestamente facilitó heroína de alta pureza a Jim Morrison, siendo así responsable de su muerte.

Durante una entrevista a la revista británica Mojo, la cantante Marianne Faithfull, y ex pareja de Breteuil, declaró haber “intuido problemas”, por lo que se drogó con calmantes para no acompañar a Jean esa noche, “él fue a ver a Jim Morrison y lo mató de manera accidental”, agregó.

Si quieres conocer más sobre la vida del frontman de The Doors debes ver When You’re Strange: A Film About the Doors (2009), la cinta que narra la química que existió entre los cuatro integrantes de la agrupación, dónde además se muestra el largometraje rodado durante la formación del grupo en 1965 y la muerte de Morrison en 1971.

En el 2009, la cinta documental fue nominada al Gran premio del jurado en el Festival de Cine de Sundance.

KURT COBAIN

La última presentación de Kurt ocurrió en marzo de 1994, en la Terminal Eins de Munich, Alemania. Foto: Kurt Cobain, Facebook

Kurt Cobain, líder de la banda grunge Nirvana, nació el 20 de febrero de 1967. Durante toda su vida estuvo en una lucha constante contra la depresión, las drogas, una bronquitis crónica y una dolencia estomacal que nunca se supo a que se debía.

Los últimas semanas de Cobain fueron caóticas, el 1 de marzo de 1994, después de que Nirvana tocara su último concierto en el Terminal Einz, en Alemania, al frontman se le diagnosticó bronquitis y laringitis severas.

Al otro día fue a Roma para tomar un tratamiento médico. Su esposa, Courtney Love, se encontraría con Kurt el 3 de marzo.

A la mañana siguiente, cuando despertó, Love descubrió que Cobain había sufrido una sobredosis por una combinación de champán y flunitrazepam, el líder de Nirvana fue trasladado de emergencia al hospital y pasó el resto del día inconsciente.

Tras estar cinco días en tratamiento, Cobain salió del hospital y regresó a Seattle. Posteriormente, Love insistió públicamente en que el incidente fue un intento de suicidio de Cobain.

El 18 de marzo, Courtney llamó a la policía para informar de que Cobain se quería suicidar y que se había encerrado en un cuarto con un arma. La policía llegó a la residencia y confiscó varias armas y una botella de píldoras a Cobain, quien insistió en que las amenazas de suicidio eran falsas y que la razón por la que se había encerrado era para esconderse de su esposa.

Cuando la policía la cuestionó sobre el tema, Love admitió que Kurt nunca había mencionado que quería suicidarse y que no lo había visto con un arma.

El 30 de marzo Cobain llegó al Centro de Recuperación Exodus en Los Ángeles, California. La tarde del 1 de abril, la niñera de Frances Bean, hija de Love y Cobain, la llevó a Exodus para visitar a su padre. Esa noche Kurt se salió del edificio con un cigarrillo, escaló una reja de 1.80 metros de alto y dejó el centro para regresar a Seattle.

El 3 de abril Love contrató al investigador privado Tom Grant para hallar a Cobain.

Courtney Love y Kurt Cobain. Foto: Especial

Al día siguiente, Courtney llenó un informe por la desaparición del vocalista con el nombre de la madre de Cobain sin su permiso. Además, añadió que él se quería suicidar y que estaba en posesión de un arma de fuego.

El 8 de abril de 1994 el cuerpo sin vida de Cobain fue hallado en una habitación por Gary Smith, un empleado de Vega Electric. Smith llegó a la casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad y vio el cadáver pensando que se trataba de un maniquí.

Gary encontró lo que parecía ser una nota de suicidio en en un pequeño jarrón de flores donde expresó: “Por favor, Courtney, sigue adelante. Por Frances. Por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero, ¡los quiero!”. A un lado del cuerpo se hallaba una escopeta.

La banda de grunge, Nirvana. Foto: Nirvana, Facebook

La autopsia concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida por bala infligida en la cabeza y, el informe oficial estimó que Cobain habría fallecido el 5 de abril alrededor de las 11:30 horas.

Su cadáver fue cremado y un tercio de sus cenizas se esparcieron en un monasterio de Budismo Tibetano en Ithaca, New York, el otro fue esparcido en el río Wishkah y el último tercio fue entregado a Courtney Love.

Dentro del catálogo musical de Netflix se encuentra Kurt & Courtney (1998), el documental que narra la vida del líder de Nirvana, la historia de amor entre los cantantes y la polémica muerte de la leyenda del grunge.

AMY WINEHOUSE

La cantante y compositora británica, Amy Jade Winehouse. Foto: Amy Winehouse, Facebook

La cantante y compositora británica, Amy Jade Winehouse, nació el 14 de septiembre en Londres. Durante su carrera musical destacó por sus mezclas de diversos géneros como el jazz, R&B y soul.

El 23 de julio de 2011, a través de un comunicado la policía dio a conocer que había encontrado el cuerpo sin vida de Amy en su apartamento de Camden Square, después de que los servicios de emergencias recibieran una llamada a las 16:05 horas. En el lugar hallaron tres botellas de vodka vacías, dos grandes y una pequeña.

La investigación forense determinó que Amy tenía en su cuerpo 416 mg de alcohol, el patólogo que realizó la autopsia afirmó que ya 350 mg implicaban la muerte.

Amy falleció a causa de una “intoxicación etílica”. Foto: Amy Winehouse, Facebook

El examen reveló que los órganos vitales de la cantante se encontraban en buen estado, pero Amy contaba con grandes cantidades de alcohol en el cuerpo, por lo que su respiración podría haberse detenido y haber terminado en estado de coma.

Shirley Radcliffe, la encargada del caso en el tribunal forense declaró que la causa oficial del deceso de Winehouse fue producto de una “intoxicación etílica”.

Amy (2015) es el documental que narra la vida personal, la carrera profesional y el trágico final de la cantante, asimismo cuenta con testimonios de aquellas personas que conocieron a Amy. Hasta hace unos meses el filme se encontraba disponible en Netflix, pero la plataforma ya lo bajó.

27: GONE TO SOON EN NETFLIX

Si bien no tienes ganas de ver todos los documentales individuales de estas leyendas de la música, Netflix nos ofrece 27: Gone To Soon, una producción que retoma precisamente el misterioso caso de los artistas pertenecientes al “Club de los 27”.

La cinta del 2017 dirigida por Simon Napier-Bell explora las circunstancias que rodean las trágicas muertes de Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse a los 27 años.

Además, cuenta con material inédito, con varias entrevistas a conocidos de los artistas, expertos médicos y otros músicos.