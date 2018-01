Muere exestrella de “Glee” acusado de pornografía infantil

Mark Salling, uno de los astros de la serie musical de Fox “Glee”, falleció. Tenía 35 años.

El abogado de Salling, Michael J. Proctor, dijo a The Associated Press que el actor murió el martes. Aguardaba sentencia por cargos federales de pornografía infantil. Proctor no reveló la causa de muerte.

Salling se declaró culpable en diciembre de posesión de pornografía infantil. Los fiscales dicen que una búsqueda en su computadora arrojó más de 50 mil imágenes pornográficas con menores. Iba a ser sentenciado el 7 de marzo.

Salling interpretó al chico malo Noah “Puck” Puckerman en la exitosa serie de Fox que terminó en el 2015.