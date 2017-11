Muere el legendario cantante de ópera ruso Dmitri Jvorostovski

El legendario cantante de ópera y baladas ruso Dmitri Jvorostovski ha muerto esta noche en Londres a los 55 años de edad, informa la agencia TASS citando a una portavoz del artista. En 2015, el intérprete de fama mundial anunció que padecía un tumor cerebral.

Durante su exitosa carrera, el barítono ruso cantó en los mejores escenarios internacionales, como el Teatro Mariinski de San Petersburgo, la Ópera Metropolitana de Nueva York o La Scala de Milán.

“En nombre de la familia debemos anunciar que Dmitri Jvorostovski, el estimado barítono de ópera, marido, padre, hijo y amigo, murió a la edad de 55 años después de dos años y medio de lucha contra el cáncer cerebral. Murió en paz esta mañana, el 22 de noviembre, rodeado de su familia cerca de su casa en Londres. Que el calor de su voz y su espíritu estén siempre con nosotros”, reza un comunicado en la página del cantante en Facebook.

Tras diagnosticársele la enfermedad Jvorostovski interrumpió su actividad artística durante varios meses para someterse a tratamiento, pero más tarde regresó al escenario.

Jvorostovski nació en Krasnoyarsk el 16 de octubre de 1962, y se convirtió en uno de los cantantes de ópera más famosos de Rusia y del mundo entero, llegando a grabar más de 40 álbumes.

El barítono se granjeó el reconocimiento mundial tras ganar el concurso televisivo de la BBC ‘The Singer of the World’ celebrado en Cardiff en 1989. Jvorostovski no solo obtuvo el primer puesto en ese certamen, sino que ganó el premio a la mejor voz.