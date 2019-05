Muere el actor Peter Mayhew, Chewbacca en Star Wars

Una triste noticia para los numerosos fans de Star Wars, Peter Mayhew, actor que interpretara a Chewbacca en todas las entregas de la saga galáctica falleció el pasado 30 de abril de 2019; la causa de su muerte aún no se han dado a conocer. La noticia se dio hasta este 2 de mayo de 2019, por parte de sus familiares a través de redes sociales.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019