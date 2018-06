Morrissey anuncia concierto en el Auditorio Nacional

El cantante británico Morrissey se presentará el próximo 23 de septiembre en el Auditorio Nacional,

De acuerdo a un comunicado de Ocesa, el intérprete de Everyday is like sunday se presentará en la Ciudad México con su más reciente gira en la que presenta su disco Low in High School.

La preventa de los boletos comenzará el 27 y 28 de junio para los tarjetahabientes de Citibanamex. La venta general se realizará el día 29 del mismo mes.

Steven Patrick Morrissey, de 59 años, fue una de las estrellas invitadas en la pasada edición del Festival Vive Latino.

El intérprete estará cantando los temas de su álbum This is Morrissey, un nuevo disco recopilatorio que contiene una selección de sus primeros álbumes en solitario y que se lanzará el 6 de julio de 2018.