Morgan Freeman recibirá premio a trayectoria en los SAG

El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG, por sus siglas en inglés) anunció hoy que otorgará el premio honorífico a la trayectoria 2017 al actor Morgan Freeman, durante la 24 entrega de galardones a las mejores actuaciones del cine y televisión el 21 de enero del próximo año, informó la Agencia Notimex.

Freeman, actor, productor, actor de doblaje y activista ganador del Oscar, ha sido nombrado el 54 ganador del más importante homenaje: el SAG Life Achievement Award por sus logros en la carrera y humanitarios.

El actor afroamericano ha ganado en su carrera un Oscar, un SAG, un Globo de Oro Cecille DeMille, un premio AFI Lifetime Achievement, siete premios Image Awards, un Oso de Plata de Berlín y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Algunos actores pasan toda su carrera esperando el papel perfecto. Morgan nos mostró que la verdadera perfección es lo que un intérprete trae a su trabajo”, dijo la presidenta del SAG, Gabrielle Carteris.

“Es innovador, audaz y completamente desatado por las expectativas. Como chofer, asesino convicto, entrenador de boxeo, proxeneta o presidente, Morgan dio cuenta plenamente de cada personaje descubriendo sus almas y mostrando su humanidad. Ha sido un privilegio ver a su genio en el trabajo”, agregó.

El actor afroamericano se clasifica invariablemente como uno de los cinco actores de mayor recaudación mundial de todos los tiempos, ya que con sus películas ha ganado más de cuatro mil 500 millones de dólares.

Tras haber actuado en inumerables producciones cinematográficas, Freeman ha recibido nominaciones y premios por su trabajo en filmes como Million Dollar Baby, Unforgiven y The Shawshank Redemption.

Otros créditos incluyen The Dark Knight, The Bucket List, Glory, Se7en, Amistad, Bruce Almighty, Along Came a Spider o Invictus.