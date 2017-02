Miss Universo hace frente y habla de sus preferencias

Después de que fuera catalogada como la mujer más bella del mundo, la vida de Iris Mittenaere se convirtió en el centro de atención al punto de que comenzaron a salir fotografías con una mujer. La persona en cuestión resultó ser Camille Cerf, ex Miss Francia 2014 y con quien se le vio en situaciones un tanto comprometedoras. A partir de esto, medios internacionales comenzaron a especular si Iris era la primera ganadora del certamen que fuera gay. Por ello, Iris ha decidido hablar sobre sus preferencias sexuales, publicó la revista Quién.

“Ella es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio pero la quiero. No me importa si yo amo a un hombre o si amo a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres”, declaró Miss Universo al programa Nuevo Día de Telemundo.

Aunque la joven de 24 años no reveló la identidad de su novio, la prensa extranjera asegura que se trata del dentista Matthieu Declercq, pues en su cuenta de Instagram ha compartido varias fotografías y videos con ella acompañados de emojis de corazones y pies de foto bastante amorosos.

Incluso para San Valentín, Matthieu compartió una foto en la que aparece tomando la mano de una mujer en Nueva York, y aunque no etiquetó a Iris, en post anteriores aseguró estar muy orgulloso de ella y su éxito en el concurso de Miss Universo.