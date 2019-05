Milla Jovovich revela que tuvo un aborto de emergencia hace dos años

Milla Jovovich reveló este martes que tuvo un aborto de emergencia a los cuatro meses de embarazo. La actriz compartió su historia para apoyar la lucha por los derechos del aborto, luego de que en Georgia se aprobara una ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo.

Jovovich, que tiene dos hijos, Ever de 11 y Dashiel de 4 años de edad, con su esposo, el director Paul W.S. Anderson, estaba casi a la mitad de su embarazo hace dos años, cuando filmaba una cinta en Europa y se vio en la necesidad de abortar por razones médicas.

“Entre en labor de parto prematuro y me dijeron que tenía que estar despierta durante todo el procedimiento”, escribió en Instagram el martes por la mañana. “Fue una las experiencias más horribles por las que he pasado. Todavía tengo pesadillas al respecto. Cuando pienso sobre el hecho de que las mujeres tengan que enfrentarse a abortos en condiciones deplorables por las nuevas leyes, mi estómago se me voltea”.

La estrella de “Hellboy” dijo que la experiencia había tenido un gran impacto en su salud mental.

“Caí en el espiral de la peor depresión de mi vida y tuve que trabajar muy duro para encontrar la salida”, dijo. “Tomé tiempo libre de mi carrera. Me aislé por meses y tuve que ser fuerte frente a mis dos grandiosos hijos”. Empecé con jardinería, a comer más saludable y a ir al gimnasio diario porque no quería tomar antidepresivos a menos que hubiera probado todas las alternativas posibles. Gracias a Dios pude encontrar una salida de ese infierno personal sin medicamento, pero siempre quedará en mi memoria por lo que pasé y lo que perdí, hasta el día en que muera”.

Milla Jovovich tiene dos hijos de 11 y 4 años de edad. / FOTO: Internet

Jovovich dijo que las americanas tienen derecho al aborto legal y seguro. Mencionó que abortar es una pesadilla, y que ninguna mujer debería pasar por eso. Pero “tenemos que luchar por nuestros derechos y que se pueda hacer de manera segura de ser necesario”. Confesó que ella no quería hablar de su experiencia, pero que no puede guardar silencio. Dijo que la ley aprobada en Georgia la había inspirado a hablar.

Horas después de que Jovovich compartiera su historia, legisladores de Alabama votaron a favor de una ley aún más estricta, que prohíbe todo tipo de aborto en el Estado, indicó People EU.

Fuente: Vanguardia