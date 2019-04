Mike Wazowski y Sully regresarán en 2020 en una serie de Monsters Inc. para Disney+

¡Buenas noticias! Mike Wazowski y Sully tendrán nuevas aventuras en Monsters at Work, una nueva serie sobre este filme que será estrenado en 2020, y lo mejor de todo es que contará con las voces originales en inglés de los personajes.

Luego de que en 2013 se lanzó la precuela Monsters University, podremos ver nuevamente a los monstruos más queridos del cine en la plataforma Disney +. Cabe mencionar que desde hace tiempo ya existían los rumores de esta serie; sin embargo, no había nada confirmado hasta ahora.

Además de Sully y Mike, volveremos a ver a otros personajes como Celia, Yeti, Smitty, Needleman y Roz, pero también se integrarán nuevos monstruos, aunque se desconoce si regresará la pequeña “Boo”.

Según informó The Hollywood Reporter, la serie se desarrollará seis meses después de la primera película en la planta de energía donde Mike Wazowski y Sully trabajan.

De acuerdo al mismo medio el spin-off desarrollará la historia de Feldman, un mecánico entusiasta y talentoso en el Equipo de Instalaciones de Monsters, Inc. que sueña con trabajar en el piso de la risa junto a Mike y Sulley.

Los nuevos personajes que podrían aparecer son: Val Little, la amiga de toda la vida de Tylor y confidente Fritz, el jefe despistado de Tylor, Duncan, un plomero oportunista, Cutter, un amante de seguir las reglas

Esta es una de las tantas producciones que Disney prepara para su nueva plataforma, la cual incluirá: Una serie de Loki (Marvel) Una serie de Cassian Andor, (personaje de Rogue One interpretado por Diego Luna) Una serie animada de Star Wars: The Clone Wars, Lady and the Tramp y The Sword in the Stone’ versión live action y una nueva adaptación de Lilo & Stitch, entre otras.

Fuente: As México