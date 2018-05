Mientras la serie pone como héroe a Luis Miguel, Aracely Arámbula le pide que le pague la pensión a sus hijos y los vea

Roberto Palazuelos ya salió en defensa de Stephanie Salas al asegurar que Luis Miguel no ha sido nada caballeroso con la mamá de su hija: “Ahí hubo una relación, no fue como lo pintan, él la visitaba muchísimo en su casa en San Jerónimo”.

Pero la que ahora salió, sin querer, en defensa de una mujer a la que Luis Miguel ha hecho menos y a las que tampoco ayudó en la manutención de su hija: Michelle Salas, es Aracely Arámbula, pues aseguró hoy que espera que la carrera del cantante y en especial la serie tenga tanto éxito para que se ponga al corriente en la manutención de sus dos hijos.

“No he visto la serie, he visto muy poco los promocionales, porque la verdad es que los domingos son para mis hijos. He estado saliendo, días de la madre, así que no he visto mucho”, dijo Aracely Arámbula para el micrófono de un programa matutino.

El momento crucial fue cuando el reportero le pidió enviarle un mensaje con respecto a dicho proyecto: “No tengo ningún mensaje, solamente uno le desea que le vaya muy bien a la serie, y en realidad le deseo que le vaya bien porque así se puede poner al día con todo lo que respecta a mis hijos”, concluyó Arámbula.