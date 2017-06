Michelle Rodríguez amenaza con no regresar a “Rápido y Furioso”

El día que “Rápidos y Furiosos 8” fue estrenada en Digital HD, la franquicia afronta un ultimátum de parte de una de sus estrellas principales. La actriz Michelle Rodríguez, quien interpreta a Letty Ortiz, anunció el día jueves en Instagram que está preparada para dejar su papel su la próxima entrega no brinda más protagonismo a las mujeres. “F8 en digital está a la venta, espero que decidan mostrar más afecto a las mujeres de la franquicia en la próxima” escribió, junto con imágenes de ella junto a sus co estrellas Vin Diesel y Nathaniel Emmanuel “O solo debería decirle adiós a la amada franquicia. Ha sido un buen viaje y estoy agradecida por la oportunidad que los fans y el estudio me han provisto estos años… Un Amor”. Rodríguez, junto a Diesel, es una de las últimas integrantes del elenco original de la franquicia tras la muerte de Paul Walker en noviembre de 2013. La cinta ha optado previamente por incluir personajes femeninos en la franquicia, incluyendo a Gal Gadot, Charlize Theron y Helen Mirren. “He estado haciendo películas con Jordana [Brewster], quien interpreta a la hermana de Dom Toretto, durante 16 años y puedo contar con una mano cuantas líneas tengo sobre ella. Es patético y es falta de creatividad”. Universal Pictures, junto a co productores quienes distribuyen las película de “Rápido y Furioso”, no ha respondido ante los comentarios de la actriz.

Lo anterior lo publicó el diario Vanguardia.