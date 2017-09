Mia Khalifa “balconea” a beisbolista por insinuaciones

Que sea actriz porno no permite a Mia Khalifa soportar hombres indeseables como el pelotero Wilson Contreras, a quien balconeó en redes sociales luego de rechazar sus insinuaciones, informó El Gráfico.

Al jugador de los Cachorros de Chicago no tuvo recato en escribirle mensajes privados a la actriz de cine porno desde el pasado 4 de agosto, en un principio para preguntarle cómo estaba, para decirle que era muy fan suyo y que le gustaría que le saludase.

La actriz fue muy cortante contestándole “adiós”, pero eso no fue suficiente para el pelotero, quien siguió escribiéndole el 5, 11 y 14 de agosto. Al ver que no obtenía más que rechazos de la actriz de para adultos, dejó de dirigirse a ella.

Sin embargo, este mismo miércoles 6 de septiembre Contreras volvió a insistir en un mensaje privado a la actriz, quien harta decidió “balconearlo” al publicar sus mensajes y escribiéndole: “Cubbies, your man’s is wandering around left field. Can you come get him? @Cubs” (“Cubbies, su hombre está vagando por el flanco izquierdo. ¿Pueden venir a buscarlo?”).

La iniciativa de Mia Khalifa, de momento, se ha convertido en una buena dosis de risas para los aficionados al beisbol y en la comidilla de las redes sociales en Estados Unidos, mientras ni el jugador ni su equipo han hecho comentario al respecto.