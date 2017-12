Mexicano vio “Monsters Inc” 364 veces a través de Netflix

Netflix compartió este lunes algunos datos sobre la forma en que sus usuarios utilizan la plataforma de contenido en streaming, tanto alrededor del mundo como en México, donde tenemos el mayor porcentaje de miembros que utilizaron el servicio todos los días del año, reveló SDPnoticias.

La compañía resaltó que aunque el 1 de enero pasado fue la fecha en que más contenido vieron los usuarios globales, los mexicanos se esperaron una semana más, el 8 de enero, para disfrutar de sus series y películas favoritas en maratón.

En datos más curiosos, Netflix informó que uno de los usuarios vio ‘Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra’ por 365 días seguidos, mientras que en México existe alguien que aprovechó la suscripción para ver ‘Monsters Inc.’ 364 veces, una cifra sorprendente si tomamos en cuenta que en promedio cada usuario vio 60 películas a lo largo del año.

Aprovechando que se acerca el fin de año, la plataforma reveló algunas listas sobre las series que más consumieron los usuarios de Netflix, así como la forma más usual en que fueron reproducidas:

Las series más vistas por más de dos horas al día

1. Greenleaf

2. American Vandal

3. Suburra: Blood on Rome

4. Anne with an E

5. The Keepers

6. Wet Hot American Summer: Ten Years Later

7. The Mist

8. Fauda

9. El Chapo

10 Shooter

Las series más vistas por menos de dos horas al día

1. The Crown

2. Una serie de eventos desafortunados

3. Big Mouth

4. Disjointed

5. Neo Yokio

6. You Me Her

7. Santa Clarita Diet

8. One Day at a Time

9. The Confession Tapes

10. GLOW

Las series más vistas en familia

1. Stranger Things

2. 13 Reasons Why

3. Una serie de eventos desafortunados

4. Star Trek Discovery

5. Chef’s Table

6. Trollhunters

7. The Worst Witch

8. Gilmore Girls: Un nuevo año

9. Atypical

10. Fuller House

Las series que no pudimos esperar a ver en pareja

1. Club de Cuervos

2. El Chapo

3. 13 Reasons Why

4. Narcos

5. Orange is the New Black

6. Stranger Things

7. Ingobernable

8. Sense8

9. Black Mirror

10. Better Call Saul