Maussan lamenta que lo tomaran de loco por hablar de ovnis

El periodista mexicano Jaime Maussan lamentó que al inicio de su carrera, como investigador del fenómeno OVNI, la gente lo tomara por loco, pero es el tiempo quien le ha dado la razón y hoy su trabajo es uno de los más respetados en dicha área, informó la Agencia Notimex.

“Aunque presentaba pruebas contundentes de que existía el OVNI (Objeto Volador No Identificado), la gente me veía como un loco, pero hoy sabe que es cierto todo lo que hablamos y está ávida de conocer más”, comentó.

Sin embargo, probar la existencia de seres extraterrestres ha sido lo más difícil de enfrentar en sus más de cuatro décadas de trayectoria en medios de comunicación.

“Escogí el área más complicada para hacer periodismo. Me gusta y me apasiona, pero he tenido que soportar las burlas de la gente. La verdad es lo que hoy me sostiene, nuestro trabajo es profesional y todo lo que transmitimos en cada emisión es real”, aseguró.

Maussan señaló como absurdo pensar que la Tierra es el único planeta que posee vida cuando cada galaxia contiene más de 400 mil billones de estrellas.

“Son números impensables y es ilógico pensar que somos los únicos. La NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) ya lo aceptó. No estamos solos y debemos tenerlo claro, pero los científicos no investigan el fenómeno OVNI”.