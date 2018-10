Mauricio Clark se bautiza y “cura” su homosexualidad

Meses atrás el expresentador de televisión, Mauricio Clark, regresó a la opinión pública el mes de julio hablando que había atravesado por una conversión en la que dijo que su “homosexualidad está en el pasado”. Ahora salen a la luz imágenes del bautizo que vivió en aguas del Río Jordán para retirarse el ‘pecado’ de su ser, reveló HUFFPOST.

Haber renovado las promesas bautismales en el Río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada”.

“Ya en Tierra Santa para comenzar la peregrinación y darle gracias a Dios por esta nueva vida”, mencionó en sus redes sociales, para compartir el viaje de más de 10 días en el que estuvo visitando la región.

En los últimos días, Clark ha mostrado su encuentro con los lugares de Tierra Santa para “curar su condición”, además, de dar conferencias en México acerca de su experiencia con esta terapia .