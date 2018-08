Más estrenos en Netflix: 5 series originales que te sorprenderán

Ve haciendo un espacio considerable en tu agenda en lo que resta del 2018 porque, además de esperar la continuación de las nuevas temporadas de tus series favoritas, también debes considerar la llegada de otras series que Netflix, la plataforma de streaming más popular del momento, tiene preparadas en lo que resta del año. Son historias que reúnen a los mejores directores, escritores y actores del mundo, asegurando con ello la suma de puntos a su favor que invitan a dedicar horas a un maratón que permita disfrutarlas.

Aunque Netflix se ha encargado de dejarnos saber qué hay de nuevo en la plataforma mes con mes, traemos para ti algunas series que están prácticamente listas y que seguramente no conocías. Todas ya cuentan con fecha de estreno, así que sólo será cuestión de esperar. A continuación te presentamos algunas de ellas; seguramente más de una serán de tu gusto.

Ghoul

La primer serie original de Netflix en colaboración con la India llega con una serie cuya trama gira en el terror y suspenso. Ghoul tendrá pocos episodios, donde contará la historia de una torturadora que llega a una cárcel para hacer hablar a uno de los reos, que al parecer, conoce mucho más de lo que se espera, desencadenando hechos violentos y la aparición de espíritus del más allá. Su estreno mundial en la plataforma se espera para el día 24 de agosto.

The Innocents

Historias de amor, de poderes sobrenaturales y adolescentes, es la trama de The Innocents, la serie de Netflix con producción británica. June, el personaje principal descubre que puede cambiar de forma, al mismo tiempo que se fuga con su novio, durante su huida ambos descubrirán el conflicto que es tener este poder en sus manos, mientras que un profesor le promete curarla de esta responsabilidad al igual que reencontrarla con su madre, de la cual no sabe de ella desde años atrás. The Innocents quiere ser la nueva serie favorita de muchos y quitarle la popularidad que alcanzó en su momento Dark ¿Lo logrará? The Innocents llega a Netflix el próximo 24 de agosto.

Maniac

Cada vez Netflix nos va soltando nuevos avances de la miniserie que el director Cary Fukunaga preparó para la plataforma con la ganadora del Oscar, Emma Stone y el actor Johan Hill. Será todo un suceso dentro de la plataforma, un experimento que puede ser un gran acierto o un fracaso inminente, pero lo que nos queda claro que el segundo adelanto demuestra que es ahora una de las producciones más esperadas. Los personajes de la trama se someten a un tratamiento experimental donde los llevarán a mundos o realidades paralelas con la ilusión de poder curar sus enfermedades mentales. Septiembre será el marco del estreno el día 21.

Nappily Ever After

Los estrenos de Netflix llegan por dos, este el caso de Nappily Ever After, quien también estrena el 21 de septiembre, como una opción más dentro de la plataforma. Aquí la historia va ligada el cabello de la protagonista y como después de afeitarlo su vida cambia radicalmente. Esta producción será más que una historia, una ayuda a la autoestima después de conocer la vida de la protagonista y cómo en el intento de ser perfecta termina con situaciones incontrolables. No habrá que perderse la actuación de Sanaa Lathan, quien sacrificó su cabellera en una escena de la serie.

Chilling Adventures of Sabrina

Sabrina, la bruja adolescente vuelve. Esta serie fue una de las más aclamadas una generaciones atrás y ahora Netflix la quiere de regreso para conquistar a las nuevas generaciones. Esta nueva entrega ahora tendrá un lado más oscuro basado en los cómics, por lo que no será nada parecida a la historia que conocíamos de los 90s, pero tranquilos, su inseparable amigo gatuno Salem si la acompañará. No hay muchos detalles sobre esta serie por el momento, ya que aún quedan unos meses más para que llegue a la plataforma el próximo 26 de octubre.

Y nuestras series favoritas ¿Cuándo vuelven?

Te dejamos la lista de algunas series que regresan con nueva temporada, así como su fecha de estreno en la plataforma de Netflix. Más marcas en nuestro calendario.

Ozark- 31 agosto

Iron Fist 7 septiembre

Bojack Horseman- 14 de septiembre

House of cards – 2 noviembre

