Marvel hace oficial el regreso de Los 4 Fantásticos

Desde hace un par de meses se rumoraba el regreso de Los 4 Fantásticos a los cómics de Marvel, después de que su serie fuera cancelada en 2015; un movimiento polémico debido a que se trataba de una historieta fundacional para la editorial, lo mismo que los personajes.

Ahora, después de 2 años, La Casa de las Ideas hizo oficial el retorno de la familia de superhéroes, con la historia, “Fate of the Four”, donde la Antorcha Human y La Mole, emprenderán una misión de búsqueda para traer de regreso al Señor Fantástico y la Mujer Invisible, de quienes no se sabe nada desde el final de Secret Wars.

