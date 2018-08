Marvel es responsable de la cancelación de la serie animada de Deadpool

John Landgraf, director ejecutivo de FX, reveló que fue Marvel quien tomó la decisión de no continuar con la serie animada de Deadpool y no la cadena televisiva, como habían especulado algunos medios.

Desde hace un año, los hermanos Donald y Stephen Glover habían planeado la animación sobre el antihéroe para FX. Fue en marzo de 2017 que se anunció la cancelación de la misma.

Durante una conferencia de prensa en Estados Unidos, el creador de Deadpool, Rob Liefeld, lamentó que el proyecto pereciera:

“Pensé que todo había sido brillante y realmente no puedo decir nada más porque me meteré en problemas […] Donald es un genio y siempre me pregunto cómo hubiera funcionado eso, pero Marvel dice ‘Rob, las cosas buenas están por venir’ y las cosas buenas siempre han venido, así que las voy a creer”, expresó.