Marvel agradece 10 años de apoyo a sus fans

Todo inició en 2008 con el estreno de Iron Man. El plan de crear un universo cinematográfico con la alta ambición de reunir a los superhéroes más icónicos de Marvel en producciones para la pantalla grande apenas comenzaba a dar sus primeros pasos.

A diez años de tal iniciativa hemos presenciado 18 aventuras en el cine con nuestros héroes favoritos, interactuar entre ellos y así el Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en una de las franquicias más importantes, dando inicio incluso a una tendencia que otros estudios han querido imitar, sin los mismos extraordinarios resultados.

Y para celebrar y agradecer la fidelidad de su público que año con año llena las salas de cine Marvel Studios publicó en su Twitter un video donde algunas de las estrellas de estas películas se dirigen a los fans y les dedican unas palabras por el tiempo y dinero dedicados.

10 years. Over 18 movies. A special thank you to all of the fans. pic.twitter.com/rW6wcNzmih

— Marvel Studios (@MarvelStudios) April 10, 2018