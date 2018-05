Marimar Vega y Luis Ernesto Franco confirman separación

Cabe señalar que previó a esta ratificación, diversos medios dieron a conocer que la ahora ex pareja estaba separada debido a que el actor le pidió a Vega que ya no trabajara para que se dedicara al hogar, y además, que el comediante Adrián Uribe seguía buscando a Marimar para retomar su romance, trascendiendo que ella no lo rechazaba del todo.

En medio de todos estos rumores es que Vega y Franco han finalizado su relación sentimental a dos años de contraer nupcias y uno de vivir juntos, pues su distanciamiento no es reciente.

Fuente: Vanguardia