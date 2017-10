Maribel Verdú: ‘El acoso sexual se ha dado toda la vida’

La actriz Maribel Verdú aseguró, en referencia a la oleada de denuncias de acoso sexual en Hollywood y la aparición de algunos casos en España, que es “algo que se ha dado toda la vida, en el cine y fuera de él”. Lo anterior lo publicó la agencia de noticias EFE.

La ganadora de dos Goya a Mejor Actriz, por “Blancanieves” y “Siete mesas de billar francés”, hizo estas declaraciones durante una pausa del rodaje en Madrid de “Ola de crímenes”, una comedia negra de acción dirigida por Gracia Querejeta, su cuarto largometraje juntas.

Querejeta, por su parte, añadió que “lo más tremendo” sobre los abusos es “el terror” que se produce en torno a la denuncia. “A menudo es algo conocido en el entorno de la víctima, pero por miedo al despido o a otras represalias, te callas”, señaló.

El escándalo sobre el acoso sexual en Hollywood estalló a principios de octubre cuando el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el historial de acoso relacionado con el Oscarizado productor Harvey Weinstein, cofundador junto a su hermano Bob de Miramax y The Weinstein Company.

Las denuncias públicas comenzaron a multiplicarse y llegaron a superar la cuarentena, incluyendo a famosas actrices como Angelina Jolie o Lupita Nyong’o.