Mariana Yazbek habla de su relación con Luis Miguel

El primer amor de Luis Miguel, la fotógrafa Mariana Yazbek, cuya historia es recreada en el primer episodio de Luis Miguel, La Serie, que inició el pasado domingo por Netflix, habla de su relación con el cantante, informó Excélsior.

En 1987, a los 17 años de edad, Luis Miguel Gallego Basteri se cubría de gloria como el ídolo del pop en español y sex symbol con su videooclip grabado en Acapulco, Cuando calienta el sol, donde apareció la modelo que sería el primer amor de su vida, seis años mayor que él, con quien incluso perdió la virginidad.

“Yo hacía la producción del video de ‘Cuando calienta el sol’, y me encargué del casting, locaciones… Luis Miguel me pidió que saliera en el video y le dije que no, porque no me sentía cómoda”, recordó Mariana Yazbek a Imagen Televisión.

También habló de sus intensos seis meses de novios, en los que ella no soportó el ritmo de vida ni la presión de los medios por ser pareja de una estrella en constante ascenso.

Era tal el enamoramiento de Luis Miguel hacia Mariana Yazbek llegó al extremo que hasta compró una residencia en Tecamachalco para estar con ella, como se aprecia en el capítulo de estreno de Luis Miguel, La Serie, protagonizado por Diego Boneta como el artista y Paulina Dávila como la fotógrafa Mariana Yazbek.

Sin embargo el padre de Luis Miguel, Luisito Rey, caracterizado en la serie biográfica por Óscar Jaenada, fue determinante para que fuese fugaz y para ambos, según recordó Yazbek, memorable pues su relación trascendió a lo amistoso y se mantiene hasta la fecha.