Margot Robbie sería ‘barbie’ en película

La actriz australiana Margot Robbie se encuentra en negociaciones con Warner Bros. para interpretar a la famosa muñeca Barbie en la pantalla grande, anunció The Hollywood Reporter.

Mattel estaría trabajando con con Warner Bros. para asociarse y conseguir que este largometraje sea una realidad.

Fuentes cercanas habrían informado que Patty Jenkins, la directora de“Wonder Woman” (2017), podría participar en el proyecto, sin embargo, aún no han habido pláticas o negociaciones al respecto.

La australiana que conquistó al público en “The Wolf of Wall Street” (2013) participará en la cinta de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”, en donde interpretará a la actriz Sharon Tate, quien fue asesinada por la familia que dirigía Charles Manson.